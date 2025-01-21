LINE「14款免費貼圖」限時下載！最美禮生陪過年、廢物女友

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）
記者周亭瑋／綜合報導
貼圖小舖今（21）日上架8組免費貼圖，包括「最美禮生」寧寧陪過年、ANDEN HUD、挺立×晴天P莉、PROMESSA × 廢物女友等，不僅可愛、實用，還有一系列應景的新春限定貼圖；另外，還有6組隱藏版，快把握時間下載吧！
ANDEN HUD - 喜迎金蛇，好友出動樂新年！｜下載請點
下載期限：2025年2月20日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
挺立×晴天P莉新春限定貼圖｜下載請點
下載期限：2025年2月20日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
獅獅如意！小粉獅貼圖給你滿滿福氣～｜下載請點
下載期限：2025年2月20日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
金好運 × 寧寧 陪你過新年(拜年必備)｜下載請點
下載期限：2025年2月4日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：30天
擋不住的諧鵝勢力！諧教教主Hokii來啦～｜下載請點
下載期限：2025年2月20日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
PROMESSA × 廢物女友 浪漫限定貼圖｜下載請點
下載期限：2025年2月20日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
虎咩阿柴陪你過新年｜下載請點
下載期限：2025年2月4日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：30天
LINE購物×兔子波波｜下載請點
下載期限：2025年2月19日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
刮！蛇麼都發｜下載請點
下載期限：2025年2月4日
下載條件：無條件（限量15萬組）
使用效期：90天
LINE購物護照★啊熊啊兔財運滾滾篇｜下載請點
下載期限：2025年2月13日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天
LINE購物品牌名店 × 黏黏屋｜下載請點
下載期限：2025年2月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE購物 夯話題×公主吃布丁實用語錄｜下載請點
下載期限：2025年2月19日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
牛頭牌生活日誌 牛伯伯日常動次動｜下載請點
下載期限：2025年2月20日
下載條件：無條件
使用效期：180天
聯邦小白 蛇麼都發！｜下載請點
下載期限：2025年2月20日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
讀者迴響