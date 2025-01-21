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LINE「14款免費貼圖」限時下載！最美禮生陪過年、廢物女友

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

貼圖小舖今（21）日上架8組免費貼圖，包括「最美禮生」寧寧陪過年、ANDEN HUD、挺立×晴天P莉、PROMESSA × 廢物女友等，不僅可愛、實用，還有一系列應景的新春限定貼圖；另外，還有6組隱藏版，快把握時間下載吧！

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