LINE「14款免費貼圖」限時下載！最美禮生陪過年、廢物女友

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

貼圖小舖今（21）日上架8組免費貼圖，包括「最美禮生」寧寧陪過年、ANDEN HUD、挺立×晴天P莉、PROMESSA × 廢物女友等，不僅可愛、實用，還有一系列應景的新春限定貼圖；另外，還有6組隱藏版，快把握時間下載吧！

ANDEN HUD - 喜迎金蛇，好友出動樂新年！｜下載請點

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下載期限：2025年2月20日

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挺立×晴天P莉新春限定貼圖｜下載請點

下載期限：2025年2月20日

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使用效期：90天

獅獅如意！小粉獅貼圖給你滿滿福氣～｜下載請點

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使用效期：180天

金好運 × 寧寧 陪你過新年(拜年必備)｜下載請點

下載期限：2025年2月4日

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使用效期：30天

擋不住的諧鵝勢力！諧教教主Hokii來啦～｜下載請點

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PROMESSA × 廢物女友 浪漫限定貼圖｜下載請點

下載期限：2025年2月20日

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使用效期：90天

虎咩阿柴陪你過新年｜下載請點

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LINE購物×兔子波波｜下載請點

下載期限：2025年2月19日

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使用效期：90天

刮！蛇麼都發｜下載請點

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下載條件：無條件（限量15萬組）

使用效期：90天

LINE購物護照★啊熊啊兔財運滾滾篇｜下載請點

下載期限：2025年2月13日

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使用效期：90天

LINE購物品牌名店 × 黏黏屋｜下載請點

下載期限：2025年2月15日

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使用效期：90天

LINE購物 夯話題×公主吃布丁實用語錄｜下載請點

下載期限：2025年2月19日

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牛頭牌生活日誌 牛伯伯日常動次動｜下載請點

下載期限：2025年2月20日

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聯邦小白 蛇麼都發！｜下載請點

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