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中華電信用戶限定！月付72元850萬組LINE貼圖刷到爽　

記者蘇晟彥／綜合報導

中華電信與LINE合作推出「LINE貼圖超值方案」，每月只要72元即可使用超過850萬組熱門貼圖用到飽，且多數支援最夯的貼圖拼貼樂功能，用戶可挑選最多6款貼圖組合一起發送，讓所有用戶在過年期間拜年就刷貼圖，而且每個人都可以不同類型，刷到爽來傳遞年節祝賀。

▼中華電信與LINE合作推出「LINE貼圖超值方案」。（圖／LINE提供）

▲▼ 中華電信 。（圖／LINE提供）

延續雙方生態系結盟　綁約享9折優惠價
 中華電信與LINE雙方結盟，繼與LINE Pay與LINE GO合作擴大Hami Point生態圈，為消費者打造快速、便利的智慧生活體驗後，再於中華電信加值服務中推出「LINE貼圖超值方案」，串連LINE豐富的生態系與集結全台創意人的貼圖宇宙，提供標準「基本型」（每月優惠價72元(原價80元)）、「進階型」（每月優惠價108元(原價120元)），兩種方案供選擇，除可透過電信帳單支付，方便沒有信用卡的族群，綁約一年還有9折價格優惠。

基本型：原價80元/月，優惠價72元/月（綁約12個月），每月可使用超過850萬組熱門貼圖用到飽，提供關鍵字推薦貼圖及單張收藏功能。
進階型：原價120元/月，優惠價108元/月（綁約12個月）。每月可使用超過850萬組熱門貼圖、14萬組表情貼與170萬組主題用到飽！且提供關鍵字推薦貼圖及單張收藏功能。

加入LINE貼圖超值方案　輕鬆化身貼圖富翁
 「LINE貼圖超值方案」可使用經典的迪士尼、史努比和哆啦A夢等超過850萬組熱門貼圖，輕鬆化身貼圖富翁。而高人氣的「進階型」方案，不只貼圖，更加碼可使用包含卡娜赫拉、三麗鷗等高達170萬組超人氣主題，和超過14萬組表情貼，合計超過1000萬組指定貼圖、表情貼、主題可選用，讓使用LINE的每一天都更加豐富精彩。

許多人都會用LINE貼圖與親朋好友拜年，根據LINE觀察，2024年傳送貼圖最多的一天就是大年初一，使用「LINE貼圖超值方案」輕鬆成為貼圖富翁，同時在去年推出的「貼圖拼貼樂」能盡情發揮組合創意，讓拜年訊息給對方留下特別印象。

此外，「LINE貼圖超值方案」用戶不能錯過的還有三大功能，包括：
1. 不用下載：輸入關鍵字顯示建議貼圖時，不用下載，直接點選就能傳。
2. 單張下載：整組貼圖最喜歡當中的一張嗎？可以直接下載這一張，就會集合在「收藏」的頁面中可以馬上點選傳送。（「LINE貼圖超值方案」專屬功能）
3. 主題自動輪播：可以根據喜好自由選擇主題，並隨心情設定頻率，系統會定時變換主題。
 

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