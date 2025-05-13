偏鄉學子飛向國際　公東高工兩生入選百億圓夢基金

▲台東公東高工兩生入選「青年百億圓夢計畫」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

教育部青年發展署主辦的「青年百億海外圓夢基金計畫」近日公布最新一梯次的入選名單，其中來自台東的公東高級工業職業學校脫穎而出，時尚造型科二年級學生林家齊與家具木工科一年級學生陳思宇獲選為青年代表，並於總統府獲得總統賴清德親自接見。兩人也在現場發表感言，分享逐夢歷程，展現來自偏鄉的堅毅精神與國際視野。

林家齊同學為阿美族青年，他在致詞中以族語開場，傳達對族群文化的自信與認同。他表示，美妝對他而言不僅是一門技術，更是一種情感傳遞與生命交流的方式。他的圓夢計畫《魔鏡啊魔鏡，變身美妝達人》預計前往日本學習專業化妝技術，深入了解當地的美妝產業鏈。林家齊強調，希望將所學帶回部落，將夢想轉化為幫助他人的力量。他說：「夢想不應該只屬於個人，而應該成為社群可以共用的希望與動能。」

另一位入選學生陳思宇則以「說故事的木工創作者」為職涯志向，未來將前往日本，參訪知名建築師隈研吾的建築設計事務所，以及2025年大阪萬博會場。他希望學習如何將文化內涵融入設計與工藝，打造出兼具美學與靈魂的木作作品。回國後，她計畫透過影片記錄與分享會，鼓勵更多偏鄉青年勇敢追夢，並協助他們撰寫圓夢計畫書，實際行動投入夢想實現的旅程。

兩位學生在致詞時皆感謝教育部青年署、台積電慈善基金會、學校師長與家人長期以來的支持。他們的出色表現，不僅是個人努力的成果，也體現公東高工「技術與品格並重」的辦學精神。

總統賴清德於接見致詞時指出，「夢想使人偉大，追夢的機會不該因為家庭背景而有差異。」他表示，青年百億圓夢計畫的核心理念即為「教育平權」，期望透過政策與資源的支持，協助每一位青年擁有實踐夢想的機會。

在總統府的分享環節中，林家齊與陳思宇分別以感性言語表達來自偏鄉的自我期待與堅持。他們一致認為，即使資源有限，只要擁有夢想與行動力，便能跨出改變的第一步，甚至登上世界舞台，創造個人與家鄉的新未來。

此次入選不僅是對兩位學生實力與潛力的肯定，也象徵台東偏鄉學子逐步向國際接軌的可能性。透過圓夢計畫，青年得以拓展視野，台灣的教育公平理念也再次實現在實際行動中。