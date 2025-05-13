PICC愛的導管　台東馬偕5年服務近2千患者擺脫扎針之苦

▲PICC讓病人擺脫重覆扎針之苦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為改善長期病患反覆靜脈注射帶來的身心痛苦，台東馬偕醫院自五年前引進「週邊置入中心靜脈導管」（PICC, Peripherally Inserted Central Catheter）技術，至今已成功協助近兩千位病患，減少重複穿刺的不適與感染風險，深獲病患與家屬肯定。

PICC導管可透過超音波導引與X光定位，由上臂較粗的靜脈穿刺，將導管前端置於中心靜脈，僅需局部麻醉、約10至15分鐘即可完成。此技術適用於需長期靜脈注射之患者，包括癌症化療、末期癌症疼痛控制、全靜脈營養（TPN）輸注、免疫抑制治療等狀況，健保亦涵蓋其相關治療費用。

台東馬偕胃腸肝膽科病房護理長郭玉琦表示，該院首度導入PICC，起源於一名長期依賴點滴維生的慢性腸阻塞患者。該病患因多次感染導致人工血管失效，治療過程飽受苦痛。為減輕患者身心負擔，院方積極尋求替代方式，最終成功導入PICC並改善病人生活品質。

執行導管置放的放射線科洪紹庭醫師指出，PICC導管可提供長達數週甚至數月的治療支援，且感染率低，是安全性與穩定性兼具的醫療管路。除提升病患舒適度與治療連續性，也能有效減輕護理人員的工作負擔與風險。

台東馬偕醫院強調，PICC導管不僅是一項醫療技術，更體現對病患全人關懷的實踐。未來將持續培訓護理團隊與醫師專業能力，擴大服務能量，提供更多病患安全、有效、溫暖的照護選擇。