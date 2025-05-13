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台東《自然醒慢活祭》將於長濱登場　山海療癒之旅

▲《自然醒慢活祭》5月24-25日於長濱登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲《自然醒慢活祭》5月24-25日於長濱登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府推廣慢活與療癒生活，持續打造台東作為「療癒城市」的品牌形象。2025年度《自然醒慢活祭》系列活動即將於5月24日至25日在長濱鄉運動公園展開，舉辦兩日限定的「淨心慢旅行」，邀請民眾走進山海之間，透過靜心體驗與文化走讀，重拾內在節奏，展開一段結合自然、文化與身心靈的深度療癒旅程。

台東縣長饒慶鈴表示，《自然醒慢活祭》自辦理以來廣受好評，成功結合在地自然景觀與慢活概念，吸引眾多民眾參與。今年活動以「淨心慢旅行」為主題，規劃包括瑜珈靜心、阿美族文化體驗、地方走讀與足部療癒等內容，讓參與者在沉浸式活動中釋放壓力、恢復身心平衡，感受長濱自然與文化交織的魅力。

本次活動首日安排「愛的身體藝術－心輪靜心」活動開啟身體感知，並結合阿美族傳統酒釀體驗與部落歌手陳若琳的古調導聆，透過味覺與聽覺的文化洗禮，深化在地連結。第二天清晨則以「脈輪聲音靜心」展開日程，接續展開「長濱療癒走讀」，沿街參訪在地書店「書粥」與特色街景，最後由吳若石神父足療團隊帶來專業足部放鬆課程，協助參與者從內到外全面紓壓。

台東縣政府社會處長陳淑蘭指出，活動期間特別加碼舉辦兩場免費療癒體驗，包括24日清晨於長濱國中舉行的「百人晨曦瑜珈」，由兩位在地瑜珈師帶領，讓民眾在陽光灑落中喚醒身心活力；以及25日於三仙台風景區舉辦的「疊石靜心」活動，由來自瑞士的國際疊石藝術家林守山（Pascal Fiechter）親自帶領，結合東海岸自然音律，體驗石頭平衡藝術所帶來的能量流動與內在平衡。

社會處進一步表示，本次活動亦與《東海岸長濱liáo天室》合作，共同推動地方創生與自然療癒發展，深化台東長濱在地品牌，打造兼具自然景觀與療癒文化的慢活廊帶。

2025年《自然醒慢活祭》全年度共規劃60場療癒體驗活動，內容涵蓋「療癒工作坊」、「夏日療癒祭」，以及新推出的「名人療癒沙龍」、「助人者療癒沙龍」等，邀請對身心靈健康有興趣之民眾踴躍參與。本次「淨心慢旅行」活動提供雙人報名七折優惠，疊石靜心活動免費參加，報名者並可獲贈限量專屬熱敷眼罩乙盒，送完為止。

即日起開放線上報名，歡迎民眾踴躍參加，於山海之間展開療癒慢旅行。活動詳情及報名資訊，請上：https://www.accupass.com/event/2504141101261606451003

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