京都大學生參訪永續方舟館　深度體驗台東慢經濟與永續行動力





▲日本京都大學生參訪永續方舟館。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為促進國際青年環境交流與深化永續教育，來自日本京都的七位大學生，日前參與由屏東科技大學社區林業中心與農業部林業及自然保育署共同舉辦的「2025台日里山交流」活動，特別前往台東縣永續方舟館參訪交流，親身體驗台東以「慢經濟」為核心的地方創生及永續生活實踐。

台東縣政府表示，面對氣候變遷與環境挑戰，環境教育及跨國文化交流扮演關鍵角色。此次活動透過實地參訪，讓京都學生深入了解台東如何結合環境教育、綠色資源循環及社區行動，推動永續發展。永續方舟館自成立以來，即致力於成為融合教育、參與與體驗的綠色平台，持續拓展國際對話與在地行動的交集。

台東縣環保局指出，本次參訪由導覽人員帶領學生自一樓數位互動學習區開始，透過沉浸式體驗了解環境變遷與生態保育議題；二樓展示空間則呈現本縣在節能減碳、綠色生活及循環經濟等方面的推動成果；三樓則以國產木材打造的家具展區，體現在地材料運用與永續設計的整合。參訪過程中，學生們亦參與以回收羽毛球製作環保吊飾的手作活動，將廢棄物轉化為實用紀念品，落實「環保即生活」的核心理念。

環保局進一步表示，永續方舟館以「環境」、「生態」、「永續」三大主軸打造多元學習空間，透過展覽、課程及體驗活動推廣資源再利用、減廢與永續價值，期盼讓國內外青年在「做中學」過程中，深化對環境議題的認同與行動力。

未來，台東縣政府將持續擴展與國際青年團體的合作，強化永續教育推廣，提升全民環保意識與永續素養，攜手邁向綠色未來。