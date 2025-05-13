罷免二階差未達標！成功守住彰化西南角　謝衣鳯：感謝支持者

▲立委謝衣鳯說明。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

全台大罷免進入倒數階段，彰化縣唯一藍營立委謝衣鳯罷免第二階段階段差7588份未達標，成功保住立委席次，謝衣鳯表示，對於罷免案的結果，這段期間，因罷免案造成民眾心理的不適，她深表不捨。她尊重罷免團體行使公民權利，更感謝這段日子以來彰化民眾對她的支持，她無以為報，只能盡最大的努力，繼續與大家在台灣這塊土地共同打拼。

罷免團體於今日下午在彰化選委會前召開記者會，公布本次連署共計收到19131份，距離二階法定門檻26719份仍差距7588份，由於連署書涉及個資，為保護個人隱私及避免未來遭有心人士查水表，將擇日予以銷毀，不送入選委會封存。

▲罷免彰化第三選區立委謝衣鳯二階未達標。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化罷團領銜人陳世雄表示深感遺憾，他作為此次罷免行動的領銜人需承擔全部責任。要深深感謝所有參與這場艱困公民行動的志工朋友，感謝將近兩萬位勇敢站出來連署的公民，你們不懼威權，不怕報復，每一張連署書，都是對抗親中勢力、守護台灣民主的具體行動。

謝衣鳯對此表示，「這段期間，因罷免案造成民眾心理的不適，深表不捨。尊重罷團公民的權利，更感謝這段日子彰化民眾對我的支持，衣鳯無以為報，只能盡最大的努力，繼續與大家在台灣這塊土地共同打拼，謝謝大家。」

▲罷免彰化第三選區立委謝衣鳯二階未達標。（圖／記者唐詠絮攝）