拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

記者白珈陽／台中報導

台中市東區今天（13日）下午發生離譜的交通事故，1輛搭載怪手的拖板車行經十甲東路與樂業路口，轉彎時疑未注意怪手機械臂長度，導致機械臂直接正面砸向對向來，所幸沒有造成人員受傷，雙方駕駛也都沒有喝酒，詳細肇因有待交通大隊分析鑑定。

警方調查，陳姓男子（61歲）今天下午3時許，駕駛拖板車搭載怪手，沿十甲東路直行，右轉樂業路往環中東路方向行駛時，怪手的機械臂直接掃向對面車道，直接砸中一輛白色轎車。

▲拖板車載運機械臂與對向來車發生碰撞。（圖／記者白珈陽翻攝）



路口監視器顯示，白車駕駛看見拖板車載著龐然大物，行至路口發現拖板車要轉彎時，趕緊停車等待拖板車通過，未料拖板車上的怪手機械臂太長，拖板車右轉時機械臂仍直接撞過來，導致白車車頭受損。

白車駕駛陳姓男子（40歲）說，該車是公司租賃車，且車子是全新、才剛牽來2個禮拜，事故發生前他猛按喇叭示警，但對方疑似沒聽見，隨後就被撞上，幸好人平安無事。

▲▼白車停車讓拖板車通過，仍遭到怪手機械臂碰撞。（圖／記者白珈陽翻攝）



警方獲報到場，對雙方駕駛進行酒測，均無酒駕情形，而陳男載運行為，警方認違反道交條例第29條第2項「裝載物品超重、超長、超寬，而未請領臨時通行證」情形，將依法舉發。詳細肇事原因尚待交大分析鑑定。