全家打造「粉紅色門市」！全台首間「新住民就業友善便利商店」

▲全家便利商店與賽珍珠基金會合作，將「全家台北南海店」打造為全台首間「新住民就業友善便利商店」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全家便利商店今（13日）宣布與賽珍珠基金會合作，以法人加盟形式改造「全家台北南海店」，打造全台首間「新住民就業友善便利商店」，店內裝潢以基金會的代表色「粉紅色」為主視覺，還有多語系「歡迎光臨」，期望協助新住民穩定就業，改善經濟弱勢家庭困境。

▲全家將台北南海店打造為全台首間「新住民就業友善便利商店」。（圖／業者提供）

根據內政部統計，台灣新住民及新二代人數已突破百萬，加上家庭成員總計超過240萬人，其中新住民女性因語言障礙與家庭責任，面臨就業困難。

全家特別與賽珍珠基金會合作，將南海店改造為全國首間「新住民就業友善便利商店」，導入四大共融機制，包含多語系輔具、友善名牌、社工店長輔導、職場體驗營，攜手為新住民創造更多深入社區的就業機會，促進台灣多元族群共融與共榮，並響應聯合國永續發展目標中「SDG 10 減少不平等」及「SDG 8 促進就業與穩定職涯環境」。

全家便利商店總經理薛東都表示，全家自2011年起與勝利基金會合作開設身障便利商店，至今已有6間，成功建立兼具善意與經濟效益的模式；此次更進一步擴展至新住民族群，融合過往「身障便利商店」與「移工友善賣場」的經驗，透過多元共融措施，為新住民提供友善職場環境。

▲▼全家南海店改造為全台首間「新住民就業友善便利商店」。（圖／業者提供）

首間「新住民就業友善便利商店」選址於台北市中正區南海路，店舖團隊由越南、印尼、緬甸、柬埔寨等多國籍新住民組成，並擴展東南亞商品專區至三台貨架。

店內裝潢以賽珍珠基金會的代表色「粉紅色」為主視覺，並設置多語系「歡迎光臨」標語及文化展示牆，營造溫暖共融氛圍。休憩區還設計文化交流桌遊，讓顧客透過互動理解不同文化，為商店注入多元特色。

▲南海店導入全家特別開發的多語系教學輔具，包括工作流程卡、任務卡及關懷圖卡。（圖／業者提供）

為協助新住民順利適應工作環境，南海店導入全家特別開發的多語系教學輔具，包括工作流程卡、任務卡及關懷圖卡，翻譯成7國語言，幫助店員快速熟悉工作內容。

此外，友善名牌標示「我來自（母國），請多給我鼓勵」，促進顧客與店員間的理解與支持。店長更由具社工背景的輔導員擔任，提供文化適應與心理支持。

同時，店內規劃「新住民職場體驗營」，讓有意進入便利商店工作的新住民先行熟悉職務內容。南海店預計於6至8月間舉辦3場體驗營，結合實作與語言輔導，協助新住民累積職場經驗。全家也設計線上課程，提升台灣籍員工的文化敏感度及溝通能力，深化職場共融意識。

▲店舖團隊由越南、印尼、緬甸、柬埔寨等多國籍新住民組成，並擴展東南亞商品專區至3台貨架。（圖／業者提供）

賽珍珠基金會董事長尤姵文指出，台灣新住民超過60萬人，新二代子女約44萬人，整體家庭人口規模突破240萬，且多數家庭經濟弱勢。基金會過去專注助養扶助及技能培力，此次跨足便利商店經營，與全家合作打造新住民就業友善店舖，成為基金會邁向社會企業化的重要里程碑。未來將結合專業社工與便利商店經營模式，提供新住民穩定職場環境，推動族群融合。

台北市移民署主任蘇慧雯則表示，此次合作是新住民職涯發展的重要創舉，希望能吸引更多企業投入，共同打造包容力更強的就業環境。

店舖資訊：全家便利商店南海店

地址： 台北市中正區南海路20號

特色： 店舖團隊由多國籍新住民組成，導入多語系輔具、友善名牌、社工店長輔導及職場體驗營，並設置文化展示牆及互動桌遊，打造溫暖共融氛圍。