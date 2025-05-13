台南技職博覽會5／22登場！　黃偉哲：技職教育是國家根基

▲2025台南技職博覽會將於5月22日至24日登場，市長黃偉哲13日出席宣傳記者會，與參展學校代表、學生合影力挺技職教育。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推廣技職教育、協助國高中生探索未來志向，「2025台南市技職博覽會」將於5月22日至24日在中信科技大學體育館登場，今年共有35個單位、近百個攤位共襄盛舉，涵蓋公部門、產業界與技職校院資源，市長黃偉哲13日出席宣傳記者會，呼籲家長與學生踴躍參與，提早認識自己的興趣與職涯方向。

黃偉哲表示，技職教育是國家發展的關鍵根基，在超高齡社會與人才轉型浪潮中扮演關鍵角色，希望透過本次博覽會讓學生了解各類職群特色，找到屬於自己的舞台。他也特別向全市教師喊話：「請幫助孩子認識自己，走對方向，及早起步，才能真正贏在起跑點！」

今年技職博覽會以「國中技藝教育16職群」為主軸設計互動闖關活動，學生完成任務即可兌換小禮物，現場也設定技藝教育競賽成果展示區，讓參與者了解各校實作實習亮點。5月24日上午加碼推出「親子場」，歡迎家長陪同參與，一起看見孩子的潛力與興趣所在。

教育局指出，台南自2015年起推動國中技職博覽會，今年邁入第11屆，累計逾3萬人次參加，成為台南技職教育的重要亮點。市府也同步推行抽離式技藝課程、暑期體驗營、觀光工廠參訪與技高接軌活動，全方位打造多元探索機會，幫助學生從國中階段就啟動生涯規劃。

記者會中，黃偉哲親頒感謝狀給參與學校，並逐一走訪學生展示攤位、合影留念，展現對技職教育的重視與支援。市議員王宣貿、沈震東、立委林俊憲代表與陳亭妃代表也到場共襄盛舉，肯定台南技職推展成果。