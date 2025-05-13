黃仁勳未抵台「真實行蹤曝光」！出席中東論壇　正值川普出訪

▲輝達執行長黃仁勳13日起將出席沙美投資論壇。（圖／路透社）

記者王佩翊／綜合報導

有AI教父之稱的輝達（Nvidia）執行長黃仁勳傳出即將來台。然而他的私人飛機12日抵達松山機場後，本人卻未現身，僅妻子和子女下機入境。外界推測，黃仁勳可能是為了先前往沙烏地阿拉伯參加一場重要的論壇活動，才未隨家人抵台。該活動吸引了多名商界及科技界巨頭，包括特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）及亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）。

根據《商業內幕》報導，黃仁勳被列名在「沙美投資論壇」（Saudi-US Investment Forum）的官網，確定為演講嘉賓之一。這場活動將於13日在沙烏地阿拉伯登場，其他參與者包括美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、馬斯克及賈西等重量級人物。而論壇主題將聚焦人工智慧、能源、國防及製造業等多個領域，並邀請沙烏地阿拉伯的權力掮客與與會者進行交流。

▲▼黃仁勳妻子、兒女抵台，但卻未見黃仁勳身影。（圖／記者黃國霖攝）



黃仁勳私人飛機VJT712於12日晚間從美國加州聖荷西直飛台北松山機場，不過沒有看到黃仁勳本人，僅看到黃仁勳的老婆、女兒及兒子出現，因此也引發討論。隨後飛機於8時44分起飛往香港、於晚間10時10分降落。

如今黃仁勳的名字出現在論壇名單上，也解釋了他為何未在私人飛機抵台後現身。據悉，他15日將在台灣會晤台積電高層，16日出席供應商晚宴，並於19日在台北流行音樂中心為2025年COMPUTEX展覽揭開序幕。

《紐約時報》報導，黃仁勳、OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）及超微執行長蘇姿丰等科技界大咖近期計劃前往中東訪問，其中部分人士將在「沙美投資論壇」上與沙烏地官員及白宮代表探討合作，尤其著重於人工智慧領域的發展。

值得注意的是，這場科技與商界巨頭齊聚沙烏地阿拉伯的活動，恰逢美國總統川普（Donald Trump）第二任期以來首次出訪中東。川普預計13日抵達沙烏地阿拉伯，為外交行程拉開序幕。