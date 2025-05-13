輝達總部落腳地在哪？　北市產發局曝「還沒定案」：全力爭取在台北





▲台北市議會財建部門質詢，由左至右分別為資訊局長趙式隆、財政局長胡曉嵐、產發局長陳俊安。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳即將來台，且傳出此行將公布台灣總部的選址地點。面對新北市經發局稱，新北市長侯友宜去年、今年都接見過輝達高層，台北市議員徐弘庭詢問北市府進度，台北市產發局今（13日）回應，一定全力爭取輝達在北市設廠，但目前對方還沒最終定案。

台北市議會13日下午進行財建部門質詢，徐弘庭表示，台北市即將迎來貴客黃仁勳，過去台北市長蔣萬安曾裁示，請時任副秘書長游適銘做專案PM跟輝達談判，但近期看到媒體報導顯示，新北市為爭取輝達投資，2024年跨局處提供「招商一條龍」服務給輝達各種可能性談判，且侯友宜更用視訊方式與輝達總公司做說明。

針對台北市目前跟輝達談判進度，台北市產發局長陳俊安回應，輝達有在北部幾個縣市，都有提到想設營運總部需求，並向北市探尋幾個潛在基地的可能性，討論過約3、4個地方，但就留給輝達做評估，「就我所知，他們內部還在做評估程序，還沒最終定案。」但無論是招商一條龍或跨局處協調，在蔣萬安指示下，一定會全力爭取輝達在台北市設廠。

徐弘庭追問，北市跟輝達做幾次溝通，其過程為何？陳俊安指出，就產發局部分，有跟對方針對地點部分做說明，且游適銘組成專案小組督導後，也定期做內部意見溝通、交換。徐弘庭再問，有多少信心爭取到輝達在北市落腳？陳俊安說，「我們當然全力爭取，但輝達有自己內部評估跟規劃，截至目前為止，就我們所知，還沒明確定案方向」。

財政局長胡曉嵐提及，財政局就是全力配合，包括用地取得等，看用什麼方式能更合乎相關法令規定、程序更快，屬於協力的角色。資訊局長趙式隆說，自己在民間單位任職時，跟輝達公司相對熟識，所以資訊局屬於「第一棒」角色，最早期與對方討論相關議題，但後續進入選址階段，與資訊局業務相關性較不高，所以參與比較少一點。

徐弘庭認為，如果這麼重要的產業可以來台北，對台北來說非常有意義，希望局處首長在這段時間盡更多力量，補足相關資料或對方需求，期待台北市可以迎來這樣的產業巨獸，帶動發展。