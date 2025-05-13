警狂追沒戴安全帽騎士！撞BMW害駕駛成植物人　2女獲國賠66萬

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄旗山分局杉林分駐所陳姓、黃姓兩名員警，2022年10月為了追查沒戴安全帽騎士，駕駛警車行經杉林區山仙路時，與37歲顏姓男子駕駛的白色BMW相撞，還波及另一輛汽車，造成3車全毀5傷，其中BMW駕駛顏男傷勢嚴重昏迷指數3，急救後仍成為植物人，開車的陳姓員警事後被移送，一審認定陳姓警員有過失，依過失重傷害罪判處徒刑6月。而遭波及的2名林姓女子則向高雄市警局提出國家賠償，法院判賠66萬餘元。

▲高雄警為了抓沒戴安全帽機車騎士，在路口撞上BMW。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起車禍發生在2022年10月1日下午，旗山分局杉林分駐所的巡邏車看到一名騎士未戴安全帽，鳴警笛、亮警示燈要追上攔查，結果在路口先和顏男駕駛的BMW發生第一次衝撞，BMW又失控側滑衝進對向車道，再和林女駕駛的黑色自小客車發生第二次撞擊，造成總共3車交通事故，計有5人受傷送醫，其中又以顏男傷勢最嚴重。

▲BMW轎車在路口與旗山分局警車發生車禍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據行車記錄器畫面，顏男當時駕駛的BMW，跟巡邏車碰撞後，失控後幾乎是繞了一個圈，再衝到對向車道，導致顏男頭部嚴重受傷，以及車上張姓乘客四肢擦傷，林女四肢擦傷及車上林姓女乘客腳部擦傷。

事後開車的陳姓員警被移送、起訴，法院審理時，陳姓員警表示，當時見到轄區毒品人口臉部泛紅，未戴安全帽騎車，擔心其他人安全，才駕車追趕攔查，全程均開啟警示燈及警鳴器，接近路口時也有減速，見左右都安全才起步，已盡注意義務。

▲高雄警為了抓沒戴安全帽機車騎士，在路口撞上BMW。（圖／記者吳奕靖翻攝）

一審法官勘驗事故路口發現，警車為支道車、顏男為幹道車，認為陳姓員警縱使鳴警示燈、警笛，也應減速至隨時可停程度，而警車左轉導致顏男撞上，雖顏男超速、未避讓警車為肇事主因，但陳員也有過失責任，因此仍依過失重傷害罪判陳姓員警徒刑六月。

而遭到波及的黑色轎車兩名林姓女子則向高雄市警局提出共100萬餘元的國家賠償，主張車禍後兩人需進行多次整型手術，工作、精神都受到很大的影響。

高雄市警局則答辯稱陳姓員警無過失，且兩名林女的求償金額過高，法官同樣認為陳姓員警有過失，因此判高市警局應賠償駕車的林女58萬5856元、乘客林女7萬7694元，全案可上訴。