高血壓男飯店跑步機猝死！家屬討300萬保險理賠敗訴　原因曝光

▲高血壓病史的男子，使用飯店跑步機卻昏迷死亡，最高法院判決保險公司免賠。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

有高血壓病史的台中呂姓男子，2022年入住台中市北區某飯店，違規進入健身房使用跑步機，最後在跑步機上昏厥，摔落跑步機，一個小時後才被發現，送醫急救不治。家屬認為男子屬於意外死亡，向保險公司求償意外傷害險300萬元理賠金，但一二審都判家屬敗訴，家屬再上訴，最高法院12日駁回上訴確定。

判決指出，呂姓男子受雇於某貿易公司，公司為男子向富邦人壽保險公司投保意外傷害保險200萬元以及團體傷害保險100萬元。 而男子在保險契約存續期間，於2022年1月11日，入住台中市北區某飯店內； 男子並於當晚21時26分許，進入健身房使用內部的跑步機。 不過男子使用機器約30分鐘後，突然昏厥，並跌落跑步機，造成顱內出血。

但男子躺在跑步機旁1個小時，直到晚間22時57分才被飯店員工發現，並以CPR方式對進行急救，並報警送醫，但男子仍在送醫後半小時內宣告死亡。 家屬認為男子屬於意外死亡，因此依照保險契約內容，向富邦人壽保險公司請求300萬元的賠償。

法院審理時，富邦壽險公司拒絕理賠，公司主張，依照當時台中地檢署相驗屍體證明書「死亡方式」欄記載，呂男乃因「自然死」，其「直接引起死亡之原因」為「心因性休克」，「先行原因」為「高血壓病史」。 所以公司認定，呂男死亡原因應是由於自身固有心臟血管疾病突發所致，非屬意外傷害事故，不予理賠。

一二審法院審理後，均採信富邦產險公司的觀點，認為公司不須賠償，駁回家屬的請求。 家屬再上訴，最高法院審理後，仍舊駁回家屬請求，敗訴確定。