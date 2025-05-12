宜蘭男「開車急煞」遭攔！拒檢逃逸衝撞警車　糗墜水溝醫院落網

▲ 宜蘭11日晚間一輛自小客車在礁溪鄉開蘭路段開起車來急煞急停，引起員警注意，當場追上要求停車受檢，未料該車竟加速逃逸。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、吳欣蓉／宜蘭報導

宜蘭昨(11日)晚間有輛自小客車在礁溪鄉開蘭路段開起車來急煞急停，引起執勤員警注意，當場追上要求停車受檢，未料該車竟加速逃逸，並在過程中自撞路旁石墩，又倒車衝撞後方警車，最後車輛失控衝入水溝受困，駕駛當場棄車逃逸，警方見狀後嘗試徒步追緝未果，改以查扣車輛追人，最終於今(12日)上午11時左右在羅東某醫院急診室將犯嫌逮捕，全案依妨害公務罪偵辦。

礁溪分局指出，一輛自小客車昨晚間18時57分許行經宜蘭礁溪鄉開蘭路段時急煞急停，立刻引來礁溪分局的執勤員警注意，並開啟警示燈警報器，示意車輛停下受檢，沒想到車主當急踩下油門加速駛離，警方見狀後馬上緊追其後。

該車輛在逃逸過程中先是自撞路旁石墩，後頭警車跟上並停下，此時，車主突然倒車衝撞警車右後門，再開車繼續逃逸，之後又在小巷三叉路口處失控、衝進前方水溝裡動彈不得，駕駛果斷棄車，跳下車改成徒步逃跑。警方發現後也下車追緝，不過未能逮到車主，只好改扣車追人，並於今上午11時40分在羅東某醫院急診室逮捕犯嫌。礁溪分局表示，將依照妨害公務罪偵辦。



▲ 警方於今上午11時40分在羅東某醫院急診室將犯嫌逮捕，全案依妨害公務罪偵辦。（圖／記者游芳男翻攝）