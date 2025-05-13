獨／直擊高雄血腥路口！騎士噴飛重傷　1車人全落跑超扯畫面曝

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大寮區「恐怖路口」又出事了！今天（13日）上午7點左右，一輛機車被汽車撞擊，機車連人當場噴飛50公尺才停下，而肇事車輛內3名乘客，竟然下車跑了，而肇事駕駛把車停到路邊之後也跑了，所幸機車騎士多處擦傷送醫，而整個車禍過程都被路邊監視器拍了下來。

車禍發生地點就在台88線快速道路下方與光明路二段的交叉口，一輛機車經過時被左轉轎車撞上，機車騎士連人都整個噴飛滑行到超過50公尺外的路邊才停了下來，撞擊聲之大讓附近的民眾都嚇了一跳，不過接下來的情況讓人傻眼，因爲在車禍發生之後，轎車上先是下來3名乘客，完全沒有人要去關心騎士，而是直接下車落跑。

而肇事汽車駕駛則是穿過車流，把車緩慢停到路邊，然後棄車逃逸，只留下受傷的騎士。附近民眾趕緊打電話報案，救護人員抵達現場，確認機車騎士身上有多處擦傷，隨即將他送醫。

▲一輛機車直行遭到轉彎左彎汽車撞上 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲機車騎士連人帶車整個噴飛到路邊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

其實這個車禍地點是個肇事熱區，《東森新媒體ETtoday》在3月份就曾經獨家揭露這個交叉口經常性發生車禍，去年到今年3月期間就已經有超過十幾件，雖然交通局有來會勘，只是最後結果都是石沉大海，沒有後續。當地民眾說：「這個路口一個月內至少會有2起車禍，去年到現在已經超過十幾件有了，每次撞得情況都滿嚴重，因為這是88橋下都有那個柱子擋住，結果擋住那個視野，再加上搶快的車輛很多，因為左轉車道的規劃不完善，所以時常發生車禍」。

▲肇事者車上走下三名乘客跑了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲肇事駕駛停在路邊，然後人也跑了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）