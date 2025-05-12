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影／台灣「海馬斯多管火箭」首次實彈射擊！　3發齊射畫面看這裡

記者陶本和、陳煥丞／台北—屏東採訪報導

陸軍以「遠程精準火力打擊系統」（轟雷專案）對美採購「海馬斯多管火箭系統」（HIMARS）等裝備，在去年抵台接裝後，陸軍十軍團58砲指部12日首次在屏東九鵬基地進行實彈射擊。《ETtoday新聞雲》記者捕捉現場射擊的震撼畫面，全程共計發射33發。

台灣近年編列325億2400萬元，向美國採購29套品名為M142 的「高機動性砲兵火箭系統」，其中包括864枚精準火箭與84枚戰術飛彈。值得注意的是，首批11套海馬斯火箭系統與2套訓練模擬器，在2024年底運抵台灣，並由58砲指部負責接裝；第二批18套，以及864枚精準火箭及20枚戰術飛彈，則規劃2026年交運。

▼台灣陸軍的海馬斯火箭系統實彈射擊。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼國防部海馬式火箭發射。（圖／記者陳煥丞攝）

在接裝後，歷經將近半年，包括我軍赴美接訓、返國部署實裝訓練後，陸軍十軍團58砲指部12日下午，首次在屏東九鵬基地進行實彈射擊。根據陸軍所發佈的射擊通報，12日早8時至中午12時、下午1時半至5時，在屏東滿州地區進行地面武器對海（空）實彈射擊，最大彈道高度為2萬呎。對此，《ETtoday新聞雲》記者在現場捕捉射擊的震撼畫面，現場共分成四個射擊拖次，共計發射33發。

有關海馬斯多管火箭系統，所購864枚精準火箭，為「GMLRS 」系列的M30、M31 「GPS導引火箭彈」，發射車每輛可裝載6枚，射程可增至70公里，最大射程可觸及94公里。

另外，所購的84枚戰術飛彈則為「ATACMS」系列的MGM-140，發射車一次可裝載1枚，射程可達 300 公里。根據日前公開資訊，首批16枚MGM-140戰術飛彈，已經在今年一月份交運抵台。

▲▼國防部海馬式火箭發射。（圖／記者陳煥丞攝）

▲台灣陸軍的海馬斯火箭系統實彈射擊，三發齊射畫面。（圖／記者陳煥丞攝）

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