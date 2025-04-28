賣港口陷僵局　陸外交部再警告長和：審慎行事

▲巴拿馬運河港口。（圖／路透社）

記者陳冠宇／綜合報導

香港首富李嘉誠旗下的長江和記實業，出售全球43個港口陷入僵局。大陸外交部最新表態稱，交易各方不得採取任何方式規避審查，也希望有關各方審慎行事，與中方有關部門充分溝通。

據《華爾街日報》報導，有知情人士透露，中國政府已經向長江和記表示，出售巴拿馬運河港口以外的港口並不成問題。港媒今（28）日於大陸外交部例行記者會上詢問，中方對此有何評論。

大陸外交部發言人郭嘉昆表示，注意到有關報導，也注意到大陸國家市場監督管理總局表示高度關注有關交易，將依法進行審查，交易各方不得採取任何方式規避審查，未獲批准前，不得實施集中，否則將承擔法律責任。

「中方一貫堅決反對利用經濟脅迫、霸道霸凌侵犯損害他國正當權益的行為」，郭嘉昆強調，希望有關各方審慎行事，與中方有關部門充分溝通。

「與此同時，我們也願再次強調中國堅持改革開放，歡迎外資企業來華投資」，郭嘉昆說。

《華爾街日報》此前報導，義大利亞彭帝（Aponte）家族旗下地中海航運公司（MSC）考慮將2個巴拿馬港口從交易中剝離，先從長和集團手中收購餘下41個港口，認為這有助於促成交易。

▼大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）