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大陸 大陸焦點 特派現場

李嘉誠現身五月天演唱會！被問「長和賣港」未回應

文／香港01

台灣天團五月天香港四場演唱會第二日在啟德體育園主場館上演，演唱會座上客包括長和創辦人李嘉誠。至晚上約8時40分，李嘉誠自駕其「電動」代步車離開包廂，並向在場人士揮手說：「多謝晒」（多謝了）。

被問到長和（00001）賣港口風波，在旁的李嘉誠基金會董事、周凱旋基金會創始人周凱旋說：「李生退咗休喇！」（李先生退休了）

五月天香港四場演唱會今晚第二日在啟德體育園主場館上演，現場人士所見，李嘉誠坐於主場館一個包廂。據了解，包廂是由現任李嘉誠基金會董事、周凱旋基金會創始人周凱旋所訂。

至晚上約8時40分，李嘉誠準備離開包廂，在場的周凱旋先行步出打點安排。之後，見李嘉誠自駕其「電動」代步車離開包廂，見李嘉誠精神頗佳，戴上口罩的他向在場人士揮手說：「多謝晒、多謝晒」。（多謝了、多謝了）

被問及長和出售巴拿馬港口交易，在旁的周凱旋回應稱，李嘉誠已退休。

問：「李生，巴拿馬運河呢？」周凱旋稱：「唔好問啊呢啲嘢，李生退咗休啊、李生退咗休啊。多謝晒......佢難得第一次出嚟。」（不要問這些，李先生退休了，多謝了，他難得第一次出來。）

長和賣港口風波全城關注，李嘉誠在風波發生後鮮有公開露面，對上一次是上月尾以李嘉誠基金會創辦人身份「現身」向養和醫療集團捐贈「肝癌無創組織碎化治療」Histotripsy 2.0系統的活動，李嘉誠在相關新聞稿「現身」。

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