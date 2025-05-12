超級人瑞117歲辭世　研究：她的細胞年輕17歲、腸道菌叢如嬰兒

▲西班牙117歲人瑞經國外研究發現，她的體內細胞比年齡小7歲。（圖／翻攝自臉書）

圖文／CTWANT

西班牙於去年8月去世的117歲女子瑪麗亞布拉尼亞斯莫雷拉（Maria Branyas Morera），生前曾被譽為全球最年長的超級人瑞。而據西班牙研究團隊最近公布一項分析結果顯示，布拉尼亞斯先天的基因使得細胞表現行為比實際年紀年輕17歲，其中她的腸道菌叢甚至近似嬰兒的狀態。

《衛報》報導，布拉尼亞斯1907年3月4日出生於美國舊金山，父母分別來自西班牙與墨西哥。布拉尼亞斯童年時曾住在德州與路易斯安那州紐奧良，之後她於1915年第一次世界大戰期間，跟隨家人返回西班牙，長居加泰隆尼亞自治區。除了第一次世界大戰，布拉尼亞斯的一生歷經西班牙內戰、第二次世界大戰、1918年流感大流行與新冠疫情。

布拉尼亞斯辭世前，西班牙巴塞隆納大學遺傳學教授、老化研究領域的專家馬內爾埃斯特爾（Manel Esteller）帶領團隊，針對她的基因與體內的微生物群進行研究。另據西班牙媒體《Ara》報導，埃斯特爾進行的研究，正是目前針對年齡超過110歲的超級人瑞，最完整的一項研究。

埃斯特爾指出，布拉尼亞斯先天的遺傳基因，讓她的細胞狀態與實際年齡相比年輕約17歲。而她體內的腸道菌叢也近似於嬰兒，顯示她的身體幾乎維持在極佳的健康狀態。此外，布拉尼亞斯在高齡期間仍保持思緒清晰，僅有關節疼痛與聽力退化等常見老年症狀。

不僅如此，研究團隊也發現，布拉尼亞斯除了擁有優良的遺傳基因條件，她的生活方式也相當健康。而她長年維持地中海飲食習慣，每天食用3杯優格，且不喝酒、不抽菸，經常散步、親近大自然，也與家人關係密切。而她所做的這些行為都有助延緩老化、維持良好身心狀況。

雖然布拉尼亞斯2020年曾感染新冠肺炎，由於當時疫苗尚未問世，但她並無明顯症狀，後來平安康復。而當法國修女露西爾朗東（Lucile Randon）2023年1月以118歲高齡去世後，布拉尼亞斯被金氏世界紀錄認證為全球最長壽的超級人瑞。

布拉尼亞斯針對自己的長壽話題，她曾表示，「我認為這與秩序、寧靜、與親友的良好關係、接觸大自然、情緒穩定、無憂無悔、正面思考及遠離有毒人際關係有關。」她也說，「我認為長壽也是一種幸運，歸功於運氣與良好的基因。」

報導指出，布拉尼亞斯膝下有數名子女、孫子與曾孫。布拉尼亞斯於2023年8月19日辭世，地點為西班牙東北部奧洛特（Olot）一家療養院，她在生命的最後20年皆住在此地。隨著她的逝去，《LongeviQuest》（LQ）網站資訊顯示 ，全球目前最年長在世者為116歲的巴西女性伊娜卡納巴羅盧卡斯（Inah Canabarro Lucas）。

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