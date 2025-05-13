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板中新校長遭學生嗆「獨裁就滾」　本人回應：我非女暴君

▲新校長尚未報到，學生就高掛布條怒喊「不要威權校長！」（圖／翻攝自Facebook／靠北板中2.0）

▲板中新校長劉淑芬尚未到任，學生就高掛布條「不要威權校長！」表達不滿。（圖／翻攝自Facebook／靠北板中2.0）

記者許敏溶／台北報導

現任中和高中校長劉淑芬將在8月1日接掌板橋高中，卻引發部分板中學生強烈反彈，怒嗆板中不需要威權校長。劉淑芬今（13日）強調，「我不是女暴君」，學生關心學校制度是好事，但沒有任何認識與溝通管道，卻造成片面誤解和傷害，「是我覺得遺憾的事。」等開學見面時會和學生搭起溝通平台，傾聽尊重理解好好討論，為板中更好而攜手努力。

新北市教育局4月底公布高中職校長異動名單，中和高中校長劉淑芬將在今年8月1日接掌板橋高中。板中學生不滿劉淑芬在中和高中時推動手機禁令，以及打壓學生自治等「威權作風」，日前板中校慶暨園遊會上，學生在教學大樓外牆高掛抗議布條，高喊「板中不需要威權校長」、「淑芬若獨裁就滾出板中」，引發熱議。

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劉淑芬今（13日）向《ETtoday新聞雲》表示，「我不是女暴君」，並指學生關心學校制度是好事，「但因為和我沒有任何認識與溝通管道，卻造成片面誤解和傷害，是我覺得遺憾的事。」等待開學見面時，會和學生搭起溝通平台，傾聽尊重理解好好討論，為板中更好而攜手努力。

新北教育局則表示，經過了解，學校表示，10日中午接獲通報，校舍7樓兩側各有2條布條垂掛，現場未發現學生聚集，也未影響活動安全秩序。教育局尊重學生關心公共事務、表達意見的民主精神，並呼籲同學以和平理性方式行動，共同維護校園安全。

新北教育局指出，新北校長遴選制度及程序公開透明，經過遴選委員會決議，且尊重校長遴選志願。而新任校長行政資歷豐富，熱心教育，未來也願意與學生良性互動，傾聽學生意見。教育局也會督請校方，協助建立新任校長與學生代表溝通管道，以正式平台充分交換意見；並請校方啟動班級導師、輔導老師與學生會多方溝通機制，確保疑慮獲得回應，為學生創造更穩定和支持性的學習環境。

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