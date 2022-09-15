堅持體育課「一個都不能少」 板橋高中老師楊幸鈞獲頒師鐸獎

▲板橋高中體育老師楊幸鈞，為身障生客製化體育課，獲頒師鐸獎。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

留著一頭紅色短髮，穿著短褲短袖穿梭在校園，和學生聊天話家常，她是新北市板橋高中體育老師楊幸鈞，擔任教職11年，當了4年流浪教師，7年前取得正式教職，從小就是體保生的她，現在正在攻讀台灣師範大學博士班，今年才32歲就拿下師鐸獎，她用自己的例子證明，只要肯努力，體保生也能拿下教育殿堂最高桂冠。

楊幸鈞從10歲加入籃球隊，一直都是體保生，從小「頭腦簡單、四肢發達」的耳語就跟著她，高中吊車尾考上台北市永春高中，因為求學路總遇到好老師，讓她立下志向執教鞭，要當「一個會影響學生一生的老師」，高中苦讀直追，如願考取國立體育大學體育推廣學系。

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大學畢業後，楊幸鈞當了4年流浪教師，才順利考取教職。她說，傳統體育老師的刻板印象就是「一個哨子、兩顆球，老師學生都自由」，學生上體育課只是在打發時間，但她堅持體育課像學科一樣重要，於是透過課程活動設計、競賽規則的改變，提高學生上體育課的學習興趣。

楊幸鈞說，像是上籃球課時，因為每個學生強弱不一，打起來會很沒感覺，因而改變競賽規則，像是5對5的籃球賽，有些人投進球給3分、有些人只有1分、有些學生只能傳球、不能投球等，讓學生在團隊中進行角色設定，「上籃球課就像打電動一樣刺激」。

近幾年楊幸鈞則關注身心障礙學生的「適應體育」領域，她說，板中每年約有20到30名身障生，希望體育課的學生「一個都不能少」，於是在校內特教老師與學生的協助下，一起幫身障生設計「客製化」的體育課，像是讓學生戴上拳擊手套，帶著腦麻學生一起打保齡球，或帶起眼罩和視障生一起打桌球，以及陪著行動不便的學生，一起坐輪椅投籃。

為了把體育專長與特教結合，楊幸鈞目前正攻讀台師大體育與運動科學系博士班，精進自己的教學專業，如同她的教學座右銘「蹲下來，用學生的高度看世界」，要讓每一位學生都愛上體育課。

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