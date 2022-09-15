獨／一堂專為視障生開的桌球課　客製化球具「我也能上體育課了」

▲板橋高中老師楊幸鈞（左）為視障生塗宇昇客製專屬的桌球課。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

「老師把球和球拍都變大了，讓我可以享受揮拍的快感」，新北市板橋高中三年級視障生塗宇昇，因罹患罕見疾病「雷伯氏遺傳性視神經病變」，無法像一般學生上體育課，該校體育老師楊幸鈞，為他量身打造專屬的桌球課，特別找來大一號的樂樂網球和匹克球拍，讓他可以盡情的在球場上揮拍。

塗宇昇就讀國中三年級時，在學校例行視力檢查，意外發現視力嚴重衰退，後來才知道罹患遺傳性的罕見疾病「雷伯氏遺傳性視神經病變」，現在右眼視力只剩0.1、左眼只能看見眼前20公分，突然的病變，不但讓他求學路受阻，也讓他成為體育課被抽離的身障生。

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一次特教老師公假外出，讓楊幸鈞有機會帶著塗宇昇上體育課。楊幸鈞說，從宇昇的眼中，看到他想和同學一起上體育課的渴望，於是和宇昇討論適合的體育課程，後來把桌球球具改良，球拍變成匹克球拍，乒乓球改成樂樂網球，塗宇昇就拿著大尺寸的球具，在球場上盡情揮拍。





▲板橋高中老師楊幸鈞（右）與視障生塗宇昇，用大一號球具一起打桌球。（圖／記者楊惠琪攝）

「沒想到有老師願意為了我客製化一堂體育課」，塗宇昇說，國三突然發病，讓他一度拒學，也陷入情緒焦慮狀態，原本理想的園藝系、森林系等理想科系，都變成遙不可及的夢想，「還好楊幸鈞老師把我拉回班上」，讓我正視自己的現況，自我調整，找出未來適合自己的路。

「沒有人應該被體育課抽離」，楊幸鈞說，這些年看著很多身障生被排除在體育課之外，讓她投入「適應體育」領域，透過調整課程、改善教具，帶領其他學生協助身障生上課，滿腔熱血的投入體育教學，也讓她獲得今年師鐸獎榮耀。

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