「暑輔改線上教學」颱風假泡湯惹怨　板橋高中急宣布：全停課

▲板橋高中原宣布颱風假高三暑輔課改線上教學，引發師生不滿，校方今改口宣布全面停課。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中颱卡努逼近台灣，北北基宜四縣市今（3日）停班停課。但新北市板橋高中高三生卻仍要上暑輔課，只是改成線上教學，讓師生的颱風假飛了，抱怨校方規定不合理。校長賴春錦一度表示，考量學生已付費、後續補課不易，才會改為線上教學，眼看師生反彈，今早緊急開會決議，決定從善如流，取消線上上課，今日全校停課一天。

校方昨表示，高三生因有複習進度，先前就已公告，若放颱風假就改為線上教學，且暑輔課程從7月22日開始至8月18日，結束後僅剩一周就要開學，若停課將難再找時間補課，考量這幾年因疫情關係，師生都熟悉線上教學，才會決定颱風天照常線上教學。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，此舉引起師生反彈，校方今改口宣布，考量部分學生停班課仍需避難，無法線上上課，為避免影響權益，今日暑輔課程暫停，教務處將再辦理退費。

新北教育局表示，學校於落實防颱工作且確保師生安全無虞前提下，教育局尊重學校課程安排彈性處理。經向學校瞭解，已於今日上午7時決議取消線上授課，並於校內教師群組及校網公告訊息，並在各線上教室通知學生停課事宜，後續將依規定辦理退費事宜。

