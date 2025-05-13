惡保母姊妹虐死剴剴還不知遭重判　關看守所「作息正常」現況曝

▲保母姊妹劉彩萱(左起)、劉若琳因凌虐兒童致死等罪遭收押禁見，未出庭聆聽法院宣判。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

保母姊妹劉彩萱、劉若琳創造「無間地獄」，讓年僅1歲的幼童剴剴承受115天凌虐致死，台北地院國民法官法庭痛批劉氏姊妹「以虐取樂及從中獲得優越感」，13日分別重判2人無期徒刑、有期徒刑18年，但據了解，劉氏姊妹先前已向法院表明不出庭聽判，目前尚未得知判決結果。

劉彩萱、劉若琳姊妹先後在2024年1月、2月因涉嫌凌虐兒童致死罪嫌，被檢察官聲押禁見獲准，直到起訴之後，姊妹倆多次請求交保，都遭法院駁回，至今被收押在台北女子看守所，因為被禁止接見通信，與外界聯繫受到限制，姊妹倆在13日下午宣判前後的作息正常，所方會持續關注，若發現有需要將提供必要輔導等協助。

劉彩萱透過兒福聯盟媒合，從2023年9月4日起受託全日照顧剴剴直到出養為止，同年12月23日晚間10點左右，剴剴出現呼吸困難情形，經送醫急救，仍在隔天凌晨因低血容性休克死亡，檢察官接獲通報虐童案件前往相驗時，還發現劉彩萱與社工笑著聊天，追查發現劉彩萱與同為保母的妹妹劉若琳虐童惡行。

北院國民法官法庭根據劉家幫傭與專家證人證詞、醫療紀錄，認定劉彩萱、劉若琳分別以徒手、持物品毆打、捏拉耳朵、自身後推倒撞地等方式傷害剴剴，以毛巾綑綁、口罩蒙眼方式限制剴剴行動自由，並以冷水替剴剴洗澡、在廁所內灌食不足每日營養需求的隔夜菜等方式凌虐剴剴，見剴剴日益瘦弱且有外傷，均未積極帶剴剴就醫治療，終致剴剴營養不良而身體衰弱、全身至少42處虐待性傷勢伴有憂鬱症而死。

判決指出，劉彩萱以虐取樂，犯罪情節嚴重，應負法定最高刑度刑，加上劉彩萱在證據調查幾近完畢時，才坦承部分犯行，對於法院釐清犯罪事實及節省刑事司法成本均無助益，且未與剴剴家屬達成和解、獲得宥恕，因此判處劉彩萱無期徒刑並宣告褫奪公權終身。

而劉若琳雖然不是剴剴的主要照顧者，但未阻止劉彩萱施虐，反基於以虐取樂及從中獲得優越感等動機，而追蹤、鼓吹、迎合劉彩萱對剴剴的施暴，也是犯罪情節嚴重，考量劉若琳始終否認犯行且於犯後刪除對話紀錄，綜合考量後，判處劉若琳有期徒刑18年。全案還可上訴。