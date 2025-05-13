歡度母親節、佛誕節　慈濟南投5地連線花蓮全球同步浴佛

▲慈濟基金會在5月11日母親節當天，於南投地區草屯、南投、竹山、埔里等地慈濟聯絡處同步舉辦浴佛。（圖／慈濟基金會提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為慶祝「佛誕節、母親節」和慈濟五十九周年慶，慈濟基金會在5月11日母親節當天，於南投縣草屯、南投、竹山、埔里等5地慈濟聯絡處同步舉辦浴佛，並透過連線花蓮靜思堂場次，讓全球會眾一起同步「線上浴佛」，其中草屯場吸引多達800人參加，虔誠為為臺灣祈福、為世界祈安。

慈濟草屯聯絡處於當天舉辦戶外浴佛，除許多會眾參與，現場來賓有法師、草屯鎮公所蕭豊琪機要秘書、多位中小學校長、及鎮內各社區里長、社區發展協會帶領里民參加浴佛，與會大眾不畏鋒面雨勢、穿著雨衣齊聲唱頌爐香讚後，慈濟人依序帶領會眾完成「禮佛足、至誠發願、接法香、祝福吉祥」浴佛儀式。

本次戶外浴佛設置「菩提大道區」及「法水湧泉區」，以2500年前佛陀說法台為場景，洗去眾生諸「煩惱垢」；浴佛典禮全程以靜心祈福為主，結束後也特別為與會大眾準備壽桃結緣，將祈願祝福帶回家。

慈濟基金會表示，今年浴佛活動主軸「與佛相遇」，希望藉由莊嚴的浴佛典禮，洗滌人心、啟發善念，讓人人皆能在佛誕日當下，遇見心中的佛；另為擴大參與，慈濟草屯聯絡處也推動「行動浴佛」計畫，深入社區關懷據點、社福機構等地，為長者辦理20餘場的「行動浴佛」，讓更多無法到場的大眾也能有機會同霑法喜、虔誠祈福。

竹山靜思堂舉辦的朝山暨浴佛典禮也吸引230位鄉親參與，南投縣議員蔡孟娥、竹山鎮長陳東睦也出席祈福，以虔誠的心念感念佛恩、親恩、眾生恩 ；活動也安排親子奉茶，許多民眾帶著80、90高齡的母親一起參與，溫馨感人。