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南投16位模範母親表揚　最高齡90歲莊玉春、最年輕65歲林月貴

▲南投縣政府表揚16位模範母親。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府表揚16位模範母親，圖為最高齡90歲的莊玉春。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為感念母親無私奉獻，南投縣政府在母親節前夕公開表揚全縣16位模範母親，其中最高齡者為埔里鎮90歲的莊玉春，最年輕者為65歲魚池鄉林月貴，感謝母親們對家庭與社會的付出，並期盼藉由表揚活動傳遞母愛的堅毅與慈懷，喚起社會對孝道的重視與實踐。

南投縣「模範母親表揚大會」8日在杉林溪森林生態渡假園區舉辦，縣府特別在活動前一日提供16位模範母親與家屬免費住宿，活動當天由竹山鎮延正社區發展協會執行長管梅秀率領4位茶藝師與2位小小茶藝師，進行奉茶儀式、為每位模範母親獻上一杯熱茶，象徵誠摯敬意與感恩情懷；模範母親也和家人上台接受縣長許淑華頒獎表揚，子女大聲說出對母親的愛、緊緊抱在一起，場面溫馨，國姓鄉長邱美玲、鹿谷鄉長邱如平也到場祝賀。

▲魚池鄉林月貴為身心障礙家庭模範母親代表之一。

▲魚池鄉林月貴為身心障礙家庭模範母親代表之一。

縣府指出，今年表揚對象計有13位由鄉鎮市公所推薦，以及3位身心障礙家庭代表，埔里鎮莊玉春堅守誠信為本的家訓，深深影響子女做人處世的原則；魚池鄉林月貴面對身體傷殘，依舊勤奮不懈、撐起家庭經濟，展現堅毅不屈的母愛精神。

▲南投縣政府表揚16位模範母親。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府表揚16位模範母親。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，母親是國家社會最堅強的後盾，也是子女成長的導航星；每位模範母親的故事不僅展現母愛的偉大，更傳遞堅毅、忍耐與奉獻的精神，是社會最寶貴的資產，希望透過表揚活動，鼓勵年輕一代珍惜親情、及時行孝，讓母愛世代傳承。

其他接受表揚的模範母親還包括南投市蕭洪秀卿、草屯鎮白妙、南投市洪黃庚、信義鄉馬史阿菊、埔里鎮蔣幸砡、仁愛鄉高阿桂、國姓鄉陳金枝、水里鄉陳劉美玉、集集鎮甘阿秀、鹿谷鄉辜雪珠、魚池鄉許麗嬌、竹山鎮陳信喜、名間鄉羅宜蓁、中寮鄉吳月明等16人，皆為縣內推崇敬佩的楷模。

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