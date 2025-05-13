20年前背部全裸拍「寧裸不核」　李宓：讓人生有意義

▲歌手李宓20年前參加環盟的「寧裸不核」運動，在背部寫上「寧裸不核」四字，引發社會討論。（圖／左為台灣環境保護聯盟提供、右為ETtoday資料照）

記者唐鎮宇／台北報導

5月17日，核三廠2號機組將停機，台灣將正式邁入「非核家園」。回顧台灣反核運動的歷程中，2006年台灣環境保護聯盟推出「寧裸不核」影片，為當時相對低迷的反核運動，重新喚起社會廣泛關注。影片主角、現年41歲的歌手李宓說，當年其實很快就答應幫忙拍攝，但也確實很怕學校和輿論反彈，一開始並未公開身份；但現在回想起當年，覺得自己能對社會做出貢獻，「人生充滿意義！」

李宓接受《ETtoday新聞雲》採訪時說，當年她是個22歲的台大戲劇系大學生，在朋友介紹下得知環盟計畫拍攝「寧裸不核」活動，對方向她展示國外類似的抗議照片和影片，希望藉此引起社會更關注反核。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李宓表示，當時她已經是模特兒，本來就很常參與泳裝等拍攝，但那次是第一次全裸拍攝，坦言確實有點緊張，「但重點部位還是有貼防護措施啦！」

答應拍攝後，李宓坦言也害怕學校與輿論反應，一開始並未公開身份。直到5年後發生福島核災，反核運動在台灣又迎來高潮。當時已經畢業成為藝人的李宓才終於公開身份，並在環盟安排下於總統府前舉行「寧裸不核」行為藝術表演。由她穿著肉色內衣，手臂及背部露出「寧裸不核」標語表達訴求。

▲2006年環保團體發起「No Nuke－集體裸體反核四搶救福隆沙灘」運動，在福隆沙灘舉行集體裸體反核。 當年總計有23位男性、1位女性報名參與，在福隆沙灘上排成「No Nuke」字樣，以具體行動宣言反核四理念。（圖／台灣環境保護聯盟提供）

現在已是「五寶媽」的李宓，看著當年的抗議即將實現，表示「能夠對社會有很大的幫助，我覺得很感動！覺得人生好像充滿了意義，台灣還是有在進步的！」。有了小孩後，她更深刻體認到環保、反核的重要性，希望地球可以讓人類住更久，下一代才可以延續下去。

▲李宓現在已經五個孩子的媽，想起當年響應寧裸不核活動，覺得讓她人生充滿意義。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）