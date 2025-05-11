藥頭以安毒抵債　藥腳出庭竟作偽證「沒拿過」！判刑3年

▲藥頭欠錢用安毒還，藥腳護航作偽證遭判3年。（圖／示意照與本案無關／Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

李姓男子曾向翁姓藥頭取得兩次、各約0.5公克的甲基安非他命，分別用以抵償翁男所欠的1000元債務。然而，在法院審理翁男販毒案件時，李男作為證人具結後，於檢察官反詰問時卻虛偽陳述，聲稱未曾向翁男拿取毒品，亦未有債務往來。法官認為李男此舉已構成偽證罪，妨害國家司法權的正常運作，最終判處李男有期徒刑3年，全案可上訴。

判決指出，2022年4月18日，李男於翁姓藥頭住處麵攤後方車庫處，取得甲基安非他命約0.5公克，作為翁欠李1000元債務的抵償。隨後於同年5月9日，在麵攤附近水溝旁，李男再度向翁男取得相同數量的毒品，以相同方式抵償債務。

基隆地方法院於2023年2月21日審理翁男販毒案期間，李男以證人身份出庭作證並具結，然於接受檢方反詰時否認曾向翁男取得毒品，也否認雙方間存有債務關係。檢察官認為，李男的虛偽證詞足以影響審判結果，已妨害國家司法權的公正行使，因而依法提起公訴。

法院審理後指出，李男於準備程序中仍堅稱自己未犯偽證罪，辯稱係誤解他人陳述內容，直至日後才坦承犯行，顯示其欠缺悔意，應予以從重量刑。此外，考量翁男所涉販毒案件分別被判處4年10月及2年4月徒刑，若對偽證罪輕縱處罰，恐使偽證行為成為掩護重罪的手段，導致該罪日益增加，嚴重妨害司法制度運作，故判處李男有期徒刑3年。