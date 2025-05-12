白沙屯進香期間總疏運29萬人次　台鐵2車站單日運量創新高

▲台鐵白沙屯站於繞境活動期間創下單日搭乘人數新高。（圖／交通部提供）



記者周湘芸／台北報導

白沙屯拱天宮媽祖北港進香活動5月1日展開，昨天返回拱天宮，今年報名人數達32萬9118人，創下新高。交通部今表示，今年總計疏運29萬人次，其中，台鐵白沙屯站5月1日因應繞境活動單日達6.5萬人次搭乘，通霄站5月10日也達4.2萬人次，均創下該站歷史新高。另外，高鐵苗栗站今年因有公路客運接駁，5月11日運量也較去年同期大增2倍。

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▲高鐵苗栗站於白沙屯繞境活動期間湧入大量人潮。（圖／交通部提供）



交通部此次針對白沙屯進香活動，於5月1日、3日、10日及11日進行疏運措施。交通部次長伍勝園指出，此次台鐵整體疏運進出站人數達19萬4,205人次，較去年同期運量12萬0,365人次成長約61.3%，其中，5月1日白沙屯站單日達6.5萬人次搭乘，通霄站5月10日也達4.2萬人次，均創下該站歷史新高。他表示，白沙屯站平常日均運量僅2000人次，此次增長幅度驚人，台鐵也提前調度30名站務員前往支援。

伍勝園也說，高鐵此次整體疏運進出站人數為7萬9,012人次，與去年同期運量6萬1,293人次比較，增加1萬7,719人次，成長約28.9%，其中5月11日（回鑾日）高鐵苗栗站進站人數1萬0,661人次，較去年同期進站人數3,515人次，成長達203%。

▲台鐵白沙屯站於繞境活動期間創下單日搭乘人數新高。（圖／交通部提供）

交通部指出，今年公路局首次增闢的2條直達客運路線，連結白沙屯拱天宮與高鐵苗栗站、北港朝天宮與台鐵嘉義站，總計開出488班接駁車，班班客滿，疏運超過1萬5572人次。

交通部表示，此次公路客運疏運過程中，依照民眾需求提早發車及延後收班，及大幅增調車輛服務，5月1日由原規劃15輛車，增調至50輛車；5月3日由原規劃20輛車，增調至58輛；5月11日由原規劃30輛車，增調至75輛車，滿載即發車，也達成站不留人的目標。

▲交通部今年於白沙屯繞境疏運29萬人次。（圖／記者周湘芸攝）