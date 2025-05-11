台鐵車廂2壯男扭打倒地！好心男勸架坦承怕爆：現在手還在抖

▲台鐵車廂兩乘客爆發肢體衝突。（圖／翻攝自Threads)

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

台鐵5064次區間車車廂昨(10)日行經大肚站時，有兩名乘客爆發衝突，扭打在地，周遭民眾急忙勸架並將其分開，兩人爆發肢體衝突的影片也被發上網。對此，鐵路警察局表示，兩人已違反社會秩序維護法，可處1萬8千元以下罰鍰，將調閱車廂監視器影像，查明2人身分並通知到案說明。

根據影片顯示，2名壯碩的光頭男子突然在車廂內爆粗口、扭打在一起，其中一男被勒頸強壓在地，周遭民眾紛紛勸架「不要打了！不要打了！」一名好心男子上前勸架，拉開兩人並搭肩安撫情緒。

事發後，好心男子向現場拍攝的其中一位女乘客索取影片，發上網說「剛剛阻止一場打架，現在手還在抖」、「台中人都這樣，氣在來」、「其實我超怕，但不想看到有人死在車廂裡面」，後續男子說明，昨晚他搭乘自強號轉區間車（約19:40往海線方向），大約在大肚站附近時，車廂內有兩位乘客因為爭執而發生肢體衝突，他當下只是出於本能，上前協助將兩人分開，並試圖安撫雙方情緒。

對此，警方調查，昨（10）日19時44分許於臺鐵5064次區間車車廂內有2民眾於發生爭吵拉扯，經鐵路警察局台中分局彰化分駐所接獲彰化縣警察局110轉通報。

警方獲報後，該班列車已駛離台鐵彰化車站，經詢問，該班列車長表示爭執兩名旅客已無肢體衝突，且都無需報案及就醫，本案雙方已違反社會秩序維護法法第87條第1項2款，可處1萬8千元以下罰鍰，本分局將調閱車廂監視器影像，以查明維序人身分，並通知到案說明。