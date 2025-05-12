「沒有國家實現這樣的平等談判」　胡錫進嗨喊：中國巨大勝利

▲環球時報前總編輯胡錫進。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

中美今（12）日就日內瓦經貿會談發布聯合聲明，美國對中關稅將從145％降至30％，中國對美關稅將從125％降至10％。前《環球時報》總編輯胡錫進表示，沒有一個國家實現這樣的平等談判原則，更嗨喊這是「中國堅持平等和相互尊重原則的巨大勝利」。

在聯合聲明發布不久後，胡錫進隨即在個人微博大喊「太棒了！中美日內瓦談判取得了超出大多數人預期的成果。」

胡錫進表示，首先，美中同時大幅降關稅，美國4月2日之後對中國加徵的關稅全部取消，4月2日宣布的對中國34％關稅中的24％暫停實施90天。中方也取消了對所有上述美方關稅的報復性關稅。

胡錫進指出，這等於是，雙方在未來90天裡都只保持4月2日和之後加徵關稅的10％。而且雙方各自保留的關稅完全是按照平等原則設置的，不存在美方加了關稅，中國不得報復的任何含義。

「這是中國堅持平等和相互尊重原則的巨大勝利」，胡錫進稱，到目前為止，沒有一個其他國家實現了美中之間的上述平等談判原則。美英上周達成協議，但是美國保留了對英國10％的基礎關稅，英國則反過來沒有採取平等報復措施。日本、加拿大和歐盟都尚未取得美國對它們的平等承諾。

胡錫進強調，中國與美國達成平等協議，這不僅是中國的勝利，也是國際貿易規則和應有秩序的勝利。他說，中美協議是一個示範，勢必對其他國家維護自身權利形成鼓舞。

據中美聯合聲明，中美雙方將建立機制，繼續就經貿關係進行協商。協商可在中國、美國，或雙方商定的第三國進行。根據需要，雙方可就相關經貿議題開展工作層面磋商。