妻下班遭「酒駕保時捷」奪命！夫掩面哭：不能放任這種事一直發生

記者陳宏瑞、莊智勝／高雄報導

高雄近日接連傳出2起酒駕撞死人事故，第二起事件發生在今(12日)凌晨，死者蔡吳姓婦人(67歲)下班後騎著機車返家，未料卻在路口遭酒後開著保時捷休旅的洪男(59歲)闖紅燈撞上，送醫搶救不治。死者丈夫蔡男痛訴，酒駕奪命事故不斷發生，政府應再加重刑罰遏止歪風；而肇事的洪男今早移送地檢署，面對記者詢問不發一語，警方建請檢察官聲請羈押。

▲高雄保時捷男酒駕撞死婦人，死者丈夫掩面痛哭。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

死者丈夫蔡男表示，妻子在一處三溫暖擔任按摩師，平時上班時間為下午4點到凌晨0時，每天下班都走同一條路回家，未料今凌晨妻子下班時，卻在熟悉的路口遭酒駕奪命。蔡男悲痛表示，接到警察通知時不敢置信，「這種喝酒開車的很不應該，已經是第二件了，政府要嚴格一點，不能放任酒駕、讓這種事情一直發生。」

▲洪男酒駕撞死人，今早移送時不發一語。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

而肇事的蔡男過去有多起酒駕前科，但仍學不乖，今第4次酒駕還肇事奪命，遭警方上銬帶回後，竟在拘留室內倒頭呼呼大睡，對自己的惡行絲毫不覺，相當冷血。警方原本預計今上午將洪嫌帶往殯儀館進行訊問，但現場媒體聚集，因此檢方臨時指示先將洪嫌移送地檢署。

洪嫌走出警局時，立即遭到大批媒體包圍，面對記者詢問「喝酒後為什麼要開車？」「知道自己撞死人嗎？」洪嫌全程不發一語，快步走上警車。警方表示，初步訊問後，將洪嫌依刑法第185條之3第2項酒駕致死、第184條第3項過失妨害舟車行駛安全罪移送高雄地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。