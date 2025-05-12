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高雄3天2起酒駕撞死人！　陳其邁怒：嚴厲要求嚴格執法

記者賴文萱／高雄報導

高雄市36歲鄭姓男子10日凌晨酒駕，撞死19歲李姓高職生，不料，今（12）日凌晨又有保時捷駕駛酒駕撞死女騎士，對於3天2起酒駕奪命悲劇，高雄市長陳其邁表示，嚴厲要求警局必須要嚴格執法，用最重的刑責處罰，來杜絕酒駕。

高雄3天發生2起酒駕奪命慘劇，陳其邁今上午受訪此事強調，他已嚴厲要求警局必須要嚴格執法，用最重的刑責處罰，來杜絕酒駕。

▲▼高雄洪男酒駕撞死女騎士，見警怒嗆「銬我啊」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼保時捷男酒駕撞死婦人現場畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市警察局長林炎田則說明，市長一直強調零容忍，警方上個禮拜已針對轄內505處業者加強宣導，3天2件酒駕警方都採取迅速處理、依法建請嚴辦，第一件當事人已經收押在案，第二件也會建請檢察官聲押。

林炎田表示，針對酒駕零容忍，今年編排了1250班次，針對625處場所來做路檢盤查，動用了2555位警力，相較去年同期強度都增加。近期除了持續綿密的做3天路檢盤查外，也會跟業者一起防制，並針對酒駕累犯來做約制，同時呼籲民眾勇於檢舉，也會加強相關酒駕防制的宣導。

▲▼高雄洪男酒駕撞死女騎士，見警怒嗆「銬我啊」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

鼓山分局於今凌晨0時許接獲報案，稱大順一路與龍德路口發生事故，經了解，現場為洪姓男子（59歲）駕駛保時捷，沿大順一路東西向東行駛時闖紅燈，與南向北直行的蔡吳姓（67歲）機車女騎士發生碰撞，造成對方當場無呼吸心跳，經緊急送醫搶救仍不治。

另事故亦波及輕軌設施造成損毀，經檢測，洪男呼氣酒測值達1.2mg/L，警方偵訊後依《刑法》185條之3第2項酒駕致死、第184條第3項過失妨害舟車行駛安全罪移送高雄地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

事實上，10日凌晨在三民區同盟三路、九如三路口同樣發生一起酒駕奪命車禍，當時一名工地主任開著一輛自小客車酒駕猛撞機車，造成1死4傷，死者為就讀高職的19歲李男，讓一手帶大他的阿嬤接獲噩耗後心碎不已。

▼保時捷駕駛遭上銬逮捕。（圖／民眾提供）

▲▼高雄保時捷酒駕撞死人。駕駛遭上銬逮捕。（圖／民眾提供）

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