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粗工開保時捷「酒駕撞死人」！現場發酒瘋　見警飆嗆：銬我啊

▲▼高雄洪男酒駕撞死女騎士，見警怒嗆「銬我啊」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲洪男酒駕撞死女騎士，見警囂張嗆「銬我啊」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄酒駕頻傳，10日凌晨才傳出一名19歲李姓高職生遭到36歲鄭男酒駕撞死事故，未料12日凌晨又傳出一輛白色保時捷休旅酒駕，撞死一名女騎士。肇事的駕駛洪男(59歲)酒測值高達1.2mg/L，過去就曾有酒駕前科，現場態度非常囂張，看到員警上前還嗆聲「銬我啊！」

鼓山分局於今凌晨0時許接獲報案，稱大順一路與龍德路口發生事故，經了解，現場為洪姓男子（59歲）駕駛保時捷，沿大順一路東西向東行駛時闖紅燈，與南向北直行的蔡吳姓（67歲）機車女騎士發生碰撞，造成對方當場無呼吸心跳，經緊急送醫搶救仍不治。

警方調查，洪男是一名粗工，初步供稱該輛保時捷為朋友所有，因該名友人欠他錢還不出來，所以將保時捷給他開抵債，該車屬於權利車，既不在洪男、也不在該名友人名下。警方進一步追查，發現洪男根本就是酒駕慣犯，103年就曾因酒駕涉犯公共危險罪，且日前洪男也因酒駕收到一張罰單，當時洪酒測值未達公共危險罪標準，也未肇事，因此警方僅開罰，未料今竟再度酒駕奪命。

洪男現場經吹氣後，酒測值高達1.2mg/L，已經屬於極度爛醉狀態，且洪男撞死人後態度仍舊囂張，不斷在現場咆哮怒吼，看到警方上前，還爆氣怒嗆「銬我啊！」當場遭警方上銬帶回，後續移送高雄地檢署偵辦。

▲▼高雄洪男酒駕撞死女騎士，見警怒嗆「銬我啊」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄洪男酒駕撞死女騎士，見警怒嗆「銬我啊」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄洪男酒駕撞死女騎士，見警怒嗆「銬我啊」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄洪男酒駕撞死女騎士，見警怒嗆「銬我啊」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄洪男酒駕撞死女騎士，見警怒嗆「銬我啊」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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