妻遭「酒駕保時捷」撞斃！夫眼眶泛淚　神情哀痛抵殯儀館

記者陳宏瑞、莊智勝／高雄報導

高雄10日、12日凌晨接連傳出2起酒駕撞死人事故，警方調查，59歲的洪姓粗工(目前待業)酒後駕駛白色保時捷休旅，於大順一路與龍德路口撞上一名67歲的蔡吳姓機車女騎士，導致婦人當場失去呼吸心跳、送醫搶救不治。死者丈夫今早前往殯儀館相驗，面對突然喪偶，神情相當哀慟，眼眶不住泛淚。

▲死者丈夫前往殯儀館相驗，神情悲痛、眼眶泛淚。（圖／記者陳宏瑞攝）

鼓山分局12日凌晨0時許接獲報案，洪姓男子（59歲）駕駛保時捷，沿大順一路東西向東行駛時闖紅燈，與南向北直行的蔡吳姓（67歲）機車女騎士發生碰撞，導致蔡吳女當場倒地、失去呼吸心跳，經送醫搶救後仍因傷重宣告不治死亡。

初步調查，洪男是一名粗工，目前待業中，供稱該輛保時捷為朋友所有，因該名友人欠他錢還不出來，所以將保時捷給他開抵債，該車屬於權利車，既不在洪男、也不在該名友人名下。警方進一步追查，發現洪男是酒駕累犯，98年、103年、108年都有酒駕紀錄，但仍不知反省，今次第四度酒駕，於路口撞上女騎士奪命，釀成悲劇。

洪男酒測值高達1.2mg/L，在肇事後態度相當惡劣，不但現場嗆警方，甚至遭帶回拘留室後還因不勝酒力，當即倒頭呼呼大睡，對於自己開車肇事撞死人一事漠不關心，相當冷血。

死者蔡吳婦的丈夫蔡男接獲噩耗後，今早也抵達殯儀館，面對突如其來的喪偶悲劇，神情顯得相當疲憊、哀痛，現場依照警方指示簽署相關文件時，還一度忍不住眼眶泛淚。目前檢方已經到場，將會同法醫相驗，釐清死因。





▼洪男酒後駕駛保時捷肇事，當場遭警方上銬逮捕。（圖／民眾提供）