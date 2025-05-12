連闖4紅燈！粗工開保時捷撞死女騎士　遭上銬「拘留室裡睡大覺」

▲高雄洪男酒駕撞死女騎士，見警怒嗆「銬我啊」。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者陳宏瑞、戴若涵／高雄報導

高雄市10日凌晨才發生一起19歲高職生遭酒駕汽車撞死的事故，不料，事隔僅2天，又發生一輛保時捷酒駕撞死女騎士的事故。肇事的59歲洪姓駕駛酒精濃度高達每公升1.2毫克，行徑相當誇張，他除了在現場嗆警，到了拘留室之後更爽睡大覺。

警方12日凌晨0時許接獲民眾通報，大順一路與龍德路口發生嚴重事故，隨即派員趕赴現場處理。初步了解，59歲洪姓男子事發當時駕駛保時捷沿著大順一路東向西方向行駛，他在連闖4個紅燈後（中華、同盟路口；中華、環河路口；裕誠、大順路口；大順、龍德路口），與南往北直行的67歲蔡吳姓機車女騎士發生碰撞，由於撞擊力道猛烈，蔡吳女當場失去呼吸心跳，經緊急送醫搶救後仍不幸宣告不治。

員警針對洪男進行酒測，酒測值高達1.2mg/L，根本是爛醉如泥的狀態，除此之外，洪男撞死人後還態度囂張，在現場向員警咆哮，「銬我啊」，行徑相當誇張。

據了解，洪男是一名粗工，他向警方表示，該輛保時捷為朋友所有，因友人欠他錢還不出來，因此以車抵債，但該車屬於權利車，不在洪男、也不在該名友人名下。另外，洪男曾有多次酒駕紀錄，他早在2009年、2014年、2019年就有酒駕前科，此次再犯為第4度酒駕，洪男被警方上銬帶回後，他還在拘留室爽睡大覺。

而蔡吳姓女騎士是一名按摩技師，當天從會館下班後，回家途中遭遇死劫，令家屬悲慟不已。蔡吳女遺體於12日上午相驗，其先生現身殯儀館，強忍悲痛淚水在眼眶內打轉，令人鼻酸。

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▲死者丈夫前往殯儀館相驗。（圖／記者陳宏瑞攝）