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貿易談判前夕　中國與多國簽訂採購合約替代美國產品

▲▼ 上海,外高橋碼頭,碼頭,貨櫃,集裝箱。（圖／視覺中國）

▲上海外高橋碼頭。（圖／CFP）

文／中央社台北11日電

美中貿易談判正進行，同時，中國也加速與其他國家簽署採購合約，替代美國產品，藉此面對國際的不確定因素，簽約對象包含阿根廷、巴西，採購商品涵蓋大豆、玉米等作物。

美國與中國高階官員正在瑞士日內瓦舉行貿易談判。據報，中國談判代表團由中國國務院副總理何立峰領軍，美方則是由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）領銜。首日會談已結束，雙方將繼續磋商。

據第一財經，在這次會談前，中國與多國簽訂農糧作物的採購意向契約，以「應對當前複雜嚴峻的國際形勢」。

▲▼江蘇連雲港外貿貨櫃碼頭。（圖／CFP）

報導指，中國與阿根廷的出口商簽訂意向合約，採購大豆、玉米和植物油。4月初，中國也與巴西簽署了至少240萬噸的大豆採購合約，這相當於中國通常月均進口量的近1/3。

在4月底，巴西總統府文官廳長柯斯塔（Rui Costa）也曾訪問中國，並表達巴西希望與中國達成永續、長期、可落實的合作，以共同應對當前複雜嚴峻的國際形勢。

多個跡象顯示，在美中會談前，中國已在從多種管道尋找美國產品的替代方案。

今年4月初美國宣布對等關稅政策後，中國的外貿壓力就持續增加。據中國海關總署最新數據，4月以美元計價的中國出口金額年增8.1%，雖優於市場預期，但較3月下跌4.3個百分點。其中，對美出口年減幅度達21%。

每日經濟新聞報導更引述市場分析師指出，進口受關稅戰衝擊，需求下降；此外，近期原油等國際大宗商品價格下跌，也對進口額成長速度造成一定的影響。最後，中國對外貿易雖有「大進大出」的特徵，加工貿易占比較高，外部經貿環境變數加強，在壓低中國出口成長速度的同時，必然會對進口有較大的影響。

▲深圳鹽田港碼頭,集裝箱,貨櫃。（圖／CFP）

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