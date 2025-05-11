宜蘭監獄管理員突左轉…騎士直行撞上「噴飛滿地血」！搶救無效亡

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

宜蘭縣三星鄉三星路三段365巷口（宜蘭監獄前），10日晚間發生一起奪命車禍！一輛自小客車行經該處準備左轉，當場與對向的直行車輛發生碰撞，20多歲機車騎士經緊急送醫搶救後，仍因傷勢過重宣告不治，稍早撞擊瞬間曝光，只見轎車疑似提前跨雙黃線左轉，直行騎士碰撞上後噴飛，鮮血流滿地，畫面相當驚悚。

▲宜蘭監獄管理員開車碰撞機車，騎士送醫宣告不治。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

警方10日晚間8時30分接獲民眾通報，宜蘭監獄前發生交通事故，隨即派員趕赴現場處理。初步調查，30多歲伍姓汽車駕駛為監獄管理員，當時沿三星路三段東往西方向行駛，行經事發地點準備左轉時，不慎與對向由西往東方向直行的20多歲嚴姓機車騎士發生碰撞。

救護人員趕抵後發現，嚴男身受重傷，趕緊將人送往羅東博愛醫院搶救，但經急救過後，嚴男仍因傷勢過重宣告不治；而伍男經酒測，酒精濃度為0。至於全案詳細發生原因、經過，以及肇事責任歸屬，仍有待警方進一步調查釐清。

警方呼籲，夜間行車視線不佳、風險增加，行經路口、彎道與鄉間道路時，請務必減速慢行，並依規定禮讓，以確保行車安全，如遇緊急交通事故，請立即撥打 110，警方將全力提供協助。