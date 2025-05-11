前風光分局長竟淪竊賊！賣場偷酪梨番茄　店員追出攔阻畫面曝

記者陳以昇／新北報導

新北市海山警分局新海派出所日前接獲轄內雨農路全聯賣場報案，一名男子偷竊水果未結帳離去，遭店員追捕攔下。警方到場逮捕74歲的蔡姓男子，並在他身上查獲酪梨及番茄各1顆，訊後依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。令人震驚的是，這名竊盜嫌犯竟是前退休警官，畢業於警大46期，曾擔任台北縣（現為新北市）多個分局的分局長。

▲蔡姓退休警官偷水果跑給店員追，最後被攔下 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據了解，8日下午5時許，新海派出所接獲全聯賣場報案，指稱一名男子在店內偷取水果，未結帳便離開。店員發現後立即上前攔阻，這名男子見狀拔腿狂奔，最終仍被機警的店員攔截。警方趕抵現場，將74歲的蔡姓男子依現行犯逮捕，並在他身上搜出遭竊的酪梨及番茄各1顆。訊後依竊盜罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。

更令人唏噓的是，落網的蔡姓男子竟是退休的前警官，畢業於警大第46期，曾擔任台北縣（現新北市）多個分局的分局長。然而，其仕途並非一帆風順，2006年間，他因在擔任永和分局長期間包庇轄內百家樂賭場，收受近百萬元賄賂，當時擔任三重分局長的他隨即被調職至苗栗縣警察局擔任警務參。昔日位高權重的分局長，如今卻因一時貪念，偷竊2顆價值不高的水果而淪為竊盜犯，晚節不保，令人不勝唏噓。

▼警方查扣酪梨及番茄 。（圖／記者陳以昇翻攝）