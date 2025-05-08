救護人員搶救鄰居病危父　屏東女竟趁機偷皮包+蘋果手機下場曝

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓女子尾隨救護人員進入鄰居王姓女子住處救護王父送醫急救時，趁機偷走皮包及iPhone14 PRO MAX手機，王女事後發現報警查獲送辦，屏東地方法院依竊盜罪判處有期徒6個月，併科罰金新臺幣9萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1000元折算1日。等於全部要罰27萬元。可上訴。

判決書指出，陳姓女子於113年7月27日凌晨1時40分許，竟意圖為自己不法之所有，基於侵入住宅竊盜之犯意，乘救護人員前往救助王姓鄰居父親之際，尾隨救護人員進入屋內後，徒手竊取王女置於桌上皮夾1只，內有身分證、提款卡等證及新臺幣4000元、iPhone14 PRO MAX手機(價值4萬元)，得手後旋離開現場，嗣經王女察覺皮夾遭竊，報警處理始查悉上情。

法院審理，以陳女與王女為鄰居關係，且為智識成熟之成年人，非無謀生能力，竟不思以正當途徑獲取所需，乘王女父親送醫急救而無暇關注四周時，尾隨救護人員進入王女住處內，竊取王女財物，顯然漠視刑法保護他人財產法益之規範，所為誠屬非是；並考量陳女犯後坦承犯行，於偵查中表達欲賠償告訴人之意願，然經王女斷然拒絕而未能成立調解，堪認陳女態度尚非惡劣，行竊手段尚屬平和、所竊得財物之價值非輕，另參酌被告無前科紀錄之素行，判刑6個月及併科罰金9萬元。