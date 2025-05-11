今全台濕涼「3地防豪雨」　入夜北部先轉乾

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天鋒面影響，各地降雨及降溫明顯，中南部、台東及各地山區更有局部豪雨，要防劇烈天氣，隨著鋒面南移，北部地區預計今晚就會趨緩，明天僅剩南部跟台東地區有明顯降雨。周二至周四水氣較少，僅山區有零星雨，周五、周六預計午後降雨擴大，山區、近山區平地及宜花地區都有局部雷陣雨。

劉沛滕指出，今天鋒面影響，各地都有明顯短暫陣雨或雷雨，甚至局部大雨機率，中南部、台東及各地山區更有來到局部豪雨，天氣較不穩定。隨著鋒面逐漸南移到巴士海峽，今晚北部地區降雨減緩，中部明天清晨也有機會減緩，白天降雨剩南部跟台東地區。另外，今天受降雨及東北風影響，各地略微降溫。

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他表示，今天較強對流延伸到南端，北邊雲系持續有水氣從西側移入台灣上空，較乾雲系預計今晚移到北部地區，明天白天天氣逐漸穩定。今天凌晨2點至今晨鋒面在南端位置，預計今晚移到巴士海峽，逐漸東移減弱。

他指出，今天早上較強降雨主要在高屏地區，其他地區累積雨量也多，西半部及各地山區還是容易有局部大雨，下午中南部仍有局部豪雨機率，提醒民眾外出要攜帶雨具。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨趨勢，劉沛滕表示，今天白天各地雨勢較多，中南部、台東及各地山區有局部豪雨。今晚隨著鋒面南移，水氣減少，北部降雨減緩，中部明天清晨減緩，明天白天以南部及花東地區降雨為主，中部以北恢復穩定天氣。周二到周四水氣較少，僅山區有零星雨，周三、周四也僅台東及恆春半島有零星雨。周五及周六水氣略增加，午後降雨擴大，山區、近山區平地及宜花地區有局部雷陣雨。

溫度方面，他指出，今天降雨加上東北風影響，天氣較涼，各地都在20度上下，南部約22至24度。明天降雨減緩，東北風減弱，氣溫略為回升，周三到周六回溫，高溫都有30度以上。

他也提醒，今天各地有局部大雨，中南部、台東及各山區有局部豪雨，山區要留意坍方、落石及溪水暴漲。目前為東北風環境，沿海及離島也要留意局部強陣風。另外，周三至周五隨著天氣回暖，馬祖地區清晨有局部霧影響能見度。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）