台中男認錯機車！鑰匙插了還能發動　烏龍竊案警化解誤會

▲侯婦的機車遭人誤騎。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市西區9日晚間上演一場「機車失竊」的烏龍事件。一名侯姓婦人於五權路附近停放機車後進商家購物，返家時卻發現愛車不翼而飛，驚慌之下報警求助。警方迅速介入調查，結果發現竟是一場因「牽錯車」引發的誤會。

警方調查，侯婦昨日晚間騎著銀色機車外出購物，停車後進入賣場，不料，當她結束購物準備返家時卻發現機車消失，焦急之下報警處理。西區派出所警員張惜墨、張智揚接獲報案後，立即趕赴現場並調閱周邊監視器。畫面顯示，一名黃姓男子牽走了侯婦的銀色機車，而現場還停放著一輛同型號的新款機車。警方研判可能是因車款相似導致誤騎。

隨後，警方聯繫到黃男，對方驚覺自己竟將侯婦的舊款機車誤認為自己的新款機車。黃男坦承，當時他一邊低頭滑手機、一邊牽車，未仔細確認車輛特徵，導致誤騎。警方進一步查明，由於侯婦的機車因使用多年，車鎖磨損鬆動，黃男的鑰匙竟然能成功發動該車，才釀成這場烏龍。

▲黃男機車與侯婦同型號，差別在於新舊款。（圖／記者白珈陽翻攝）



警方協調雙方後，侯婦在了解事情原委後表示諒解，雙方和解收場。警方也協助侯婦順利取回機車，成功化解一場誤會。

台中市第一分局分局長尤啓南提醒民眾，停放或騎乘機車時務必仔細確認車牌及車身特徵，避免誤騎他人車輛而引發不必要的困擾。同時，若車輛有年久失修或車鎖鬆動等問題，應儘速檢修。此外，若發現車輛疑似遭竊或遺失，請立即撥打110報案，警方將全力協助守護民眾財產安全。