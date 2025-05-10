桃園市慶祝母親節　表揚114年47位模範母親

▲新住民模範母親林李翠玲與家人一起上台的溫馨畫面。（圖／楊慧青提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市114年模範母親表揚活動，10日於市府大禮堂溫馨舉行。市長張善政頒獎給獲選的47位模範母親表示，看見模範母親與家人一起上台的溫馨畫面，令人深受感動，籲請為人子女者，有媽媽在，記得把握當下表達孝心。市府社會局長陳寶民並以感恩母親的歌聲，為表揚活動開場。

社會局表示，114年活動以「桃愛如初、溫暖如母」為主題，由各區公所、立案團體、警察局及原民局推薦共47位模範母親，表揚她們對家庭與社會的無私奉獻與堅韌精神。

▲新移民女性關懷協會榮譽理事長楊慧青(左)、林李翠玲越南籍的好姐妹陶錦翠(右)送上祝福與喜樂。（圖／楊慧青提供）

其中，今年獲選的模範母親中高齡101歲的陳林來寶女士，歷經戰火與時代變遷，以堅毅意志扛起家庭重擔，含辛茹苦扶養六名子女長大成人，締造四代同堂、孝悌傳家的幸福家庭；吳女足女士在丈夫早逝後獨自撐起家計，雖然視力因病退化，仍堅持投入公益與志工行列，傳遞社會溫暖；來自印尼的何鳳心女士、泰國的林李翠玲女士，遠嫁來台後克服語言與文化隔閡，不僅教養子女有成，亦積極參與新住民服務與文化交流，展現多元融合的母職力量。

▲桃園市慶祝母親節表揚114年47位模範母親。（圖／市府提供）

社會局指出，市府持續推動友善家庭政策，積極建構高齡友善城市，包括推行敬老愛心卡、設置417處社區照顧關懷據點，提供關懷訪視、餐飲服務及健康促進等多元服務。此外，市府也致力打造安心的孕產環境，提供完善的健康管理與心理支持，照顧母親產前產後的身心需求

包括：市議員黃婉如、林政賢、陳美梅、張桂綿、王仙蓮、于北辰、張秀菊、蘇偉恩，市府社會局長陳寶民、婦幼局長杜慈容，蘆竹區長李岳壇、平鎮區長蕭巧如、大溪區長徐景揚、桃園區副區長邱創正、大園區公所主任秘書林楨坤等均一同出席。