制服女孩從背後叫媽媽...她擔任寄養家庭22年　當選模範母親

▲屏東縣表揚46位模範母親 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府今（4）日於縣府大禮堂舉辦「模範母親表揚暨走秀活動」，縣長周春米表揚46位模範母親並致上最高的敬意，獲表揚的母親包含年齡最長95歲的戴蘇錦玉女士，還有寄養家庭媽媽陸玉英、張麗仙等人，縣府邀請模範母親走上伸展台，優雅自信地展現屏東母親的風采與魅力。

獲表揚的模範母親，由各鄉鎮市公所、寄養家庭及身心障礙團體推薦，縣府並為20位母親設計專屬花藝造型裝扮，讓她們走上伸展台，家人們一同出席為其捕捉美麗的身影，氣氛溫馨令人感動不已。

周春米表示，五月是感恩的月份，媽媽對子女的愛無時無刻，就算自己的媽媽已經86歲了，每天還是會擔心子女有沒有吃飽，十分珍惜媽媽無私的付出與溫暖的守護。今年表揚大會以「秀媽咪」為主題，不僅是對這些偉大女性的表揚，更希望讓媽媽們在舞台上閃耀屬於自己的光彩，「秀」代表的不只是美麗與自信，更蘊含著「惜」的深意，感謝所有媽媽的辛勞與付出，並衷心祝福所有母親幸福安康。

受表揚的模範母親中，年紀最長的是屏東市95歲的戴蘇錦玉女士，她的性格樂觀堅毅，教育子女要守禮有愛、無私奉獻，子女皆孝順且富有責任感，看見子女的成就是對她最大的回報。

萬巒鄉的林利松貞女士，秉持客家婦女「四頭四尾、煞猛打拚」的精神，獨自撫養4名子女成人，她教導子女不要因貧困環境而失去夢想，自己也以身作則利用晚上就讀補校順利取得國中學歷，對理想的堅定與愛深深影響子女。

還有由社團法人屏東縣聲暉聽障協進會推薦的陳麗霜女士，當醫生診斷女兒為極重度聽障時，她雖然沮喪與不安，但也告訴自己：「不能讓聽力障礙限制孩子的學習與發展」。陳女士除積極陪伴參與女兒的口語、聽覺訓練外，也引導女兒往藝術領域發展，如今女兒即將自屏東科技大學時尚設計與管理系畢業，女兒也來到現場對媽媽說「我會努力不要讓媽媽擔心，感謝媽媽！」

由台灣兒童暨家庭扶助基金會屏東分事務所推薦的寄養媽媽張麗仙女士，投入寄養照顧已長達15年，共照顧了11位寄養童。其中有一位從1歲就來到他們家的寄養童，初來時半邊臉瘀青，連看到他人伸手拿東西都會驚恐閃躲。在她們夫妻倆細心的照顧下，女孩慢慢敞開心房，直到7歲被出養到國外時，已經蛻變為一個從容自信、氣質溫柔的小女孩。

由社團法人屏東縣牽守關懷協會推薦的寄養媽媽陸玉英女士，擔任寄養家庭至今22年間已照顧18位寄養兒少，不僅積極參與寄養訓練，甚至到大學修讀社工課程。她提到有一位剛滿月時來到家裡小男孩，照顧到4歲出養國外，就像親生兒子般，但出養後沒有再跟這位寄養童聯絡，估算他現在應該18歲了，對寄養童的思念讓她忍不住落淚。

陸玉英女士表示，還有某次參加喜宴時，一名穿制服的女孩從背後叫她「媽媽」，轉身驚喜發現是她當年照顧的小學二年級生，如今已是護專三年級的學生，靠著打工自力更生。她說：「看見女孩沒有被命運擊倒，真的為她感到驕傲。」陸女士認為，得到模範母親是一種肯定，也藉此讓更多人知道還有很多需要被照顧的孩子，進而願意擔任寄養家庭。