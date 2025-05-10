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弘揚孝道走入仁德！　防癌協會舉辦活動百組家庭溫馨共襄盛舉

▲台南防癌抗癌協會於仁德舉辦孝道三部曲活動，吸引百組家庭參與，透過沐足、奉茶傳遞感恩孝心。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南防癌抗癌協會於仁德舉辦孝道三部曲活動，吸引百組家庭參與，透過沐足、奉茶傳遞感恩孝心。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為響應母親節並弘揚孝道文化，台南市府城防癌抗癌健康協會，10日於仁德國小活動中心舉辦「2025年度百善孝為先－弘揚孝道三部曲」活動，共吸引百組家庭報名參加，包括夫妻檔、資深親子組，甚至還有新住民媽媽帶著孩子參與，現場洋溢溫馨氣氛，感動人心。

▲台南防癌抗癌協會於仁德舉辦孝道三部曲活動，吸引百組家庭參與，透過沐足、奉茶傳遞感恩孝心。（記者林東良翻攝，下同）

活動由協會理事長蕭登波主持，仁德區長黃素雲、市議員郭鴻儀、蔡筱薇、仁德國小校長李培瑜等人皆出席共襄盛舉。蕭登波表示，協會除長期推廣防癌與健康觀念，也致力於傳承中華傳統倫理文化，藉由「弘揚孝道三部曲」系列活動提醒大眾珍惜親情、關懷家人，在感恩的五月凝聚家庭情感，共同營造溫暖祥和社會。

▲台南防癌抗癌協會於仁德舉辦孝道三部曲活動，吸引百組家庭參與，透過沐足、奉茶傳遞感恩孝心。（記者林東良翻攝，下同）

本次活動為系列第7屆，曾走訪北區、南區、安南區、永康區、安平區及東區，此次移師仁德舉辦，以「清淨手足報親恩」、「反哺奉茶養育恩」、「承歡膝下天倫樂」為三大主題，透過沐足、奉茶等儀式讓親子互動充滿愛意，也透過實際行動傳遞孝心與感恩，深獲好評。

▲台南防癌抗癌協會於仁德舉辦孝道三部曲活動，吸引百組家庭參與，透過沐足、奉茶傳遞感恩孝心。（記者林東良翻攝，下同）

仁德區長黃素雲表示，區公所大力支持這項富有教育與文化意義的活動，並透過里鄰系統邀請新住民家庭踴躍參與。活動更邀請泰國「喜緣泰國藝術文化團」與印尼「新心相印舞蹈團」帶來多元文化演出，為現場增添異國風情與動人色彩，展現台南友善包容的城市精神。

▲台南防癌抗癌協會於仁德舉辦孝道三部曲活動，吸引百組家庭參與，透過沐足、奉茶傳遞感恩孝心。（記者林東良翻攝，下同）

除孝親儀式外，現場也結合多項健康與生活服務，包括推拿與民俗保健按摩、六信高中學生提供的免費指甲彩繪、市立醫院簡易健檢站、南良集團與仁德區公所共同規劃的展攤活動，並發送園遊卷讓民眾能玩得開心、吃得滿足，在母親節前夕度過一場寓教於樂又充滿人情味的感恩盛典。

▲台南防癌抗癌協會於仁德舉辦孝道三部曲活動，吸引百組家庭參與，透過沐足、奉茶傳遞感恩孝心。（記者林東良翻攝，下同）

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