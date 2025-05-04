國道服務區隨機攻擊！男抽菸突遭狠砍「肌腱斷裂」　右腿12公分傷

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國道仁德服務區爆隨機砍人！男抽菸突遭狠砍「肌腱斷裂」腿12公分傷

▲國道仁德服務區驚傳隨機砍人，一名男子抽菸時突遭狠砍四肢重傷。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲國道仁德服務區驚傳隨機砍人，一名男子抽菸時突遭狠砍四肢重傷。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台南仁德服務區日前深夜驚傳一起隨機砍人事件！一名男子在國道服務區南下方向休息並下車抽菸時，突遭一名陌生男子持刀追砍，導致四肢多處嚴重撕裂傷，甚至造成肌腱斷裂。警方已受理報案，正積極調閱監視器釐清案情與嫌犯身分。

據了解，事件發生於4月30日晚上10時30分至5月1日凌晨之間，受害男子在仁德服務區稍作休息，卻遭一輛白色轎車接近，車上一名男子突然下車持刀猛砍。有網友在臉書社團「爆料公社」發文透露，受害者來自外地，事發當下因驚嚇過度語無倫次，無法清楚交代案情，目前已就醫治療。

▲國道仁德服務區驚傳隨機砍人，一名男子抽菸時突遭狠砍四肢重傷。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

根據原PO上傳的照片與驗傷單，受害者右手肘有8公分撕裂傷且肌腱斷裂，右大腿有12公分長、5公分寬的傷口，左膝與左手肘也分別有不同程度的刀傷。原PO也呼籲當日曾經在現場的民眾若有行車紀錄器影像，能主動提供協助警方調查。

貼文一出，不少網友紛紛驚呼「不敢去服務區尿尿了，好恐怖」、「明顯要斷手腳筋刀痕…台灣8+9越來越多，警察越來越渺小」、「怎麼這麼恐怖，沒有政府嗎」、「是行車糾紛還是有什麼問題被尋仇還是找錯人…希望警方明察處理」、「只是在休息區抽菸，砍這麼狠？」

對此，國道警方表示，目前已鎖定特定車輛與路段，呼籲民眾遇有異常情況應即時報案，警方也將持續追緝涉案嫌犯，釐清整起事件的來龍去脈。

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