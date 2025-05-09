備戰汛期！台南仁德永康聯合操舟訓練　模擬強化防災韌性

▲台南市政府於關廟大潭埤舉辦船艇暨管筏操作教育訓練，仁德與永康區公所防災人員實地操舟模擬災害應變。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化地方面對水域災害的應變能力，台南市政府於9日在關廟區大潭埤舉辦「船艇暨管（膠）筏操作教育訓練」，由消防局第五大隊規劃課程並提供專業指導，協助仁德區公所與永康區公所完成實地演練，提升基層防災人員的實戰經驗與物資支援能力。

此次訓練以「實地操作、情境模擬」為核心，讓區公所防災人員熟悉各類船筏操作流程，並與消防單位協同演練救災部署，建立災害來臨時的即時應變機制，有助於汛期期間迅速啟動物資運補、救援與撤離等任務。

市長黃偉哲指出，極端氣候與豪雨事件日益頻繁，防災應變必須前置部署、強化實戰化能力。他肯定此次訓練展現基層單位的合作與專業，也展現台南市在災防教育與韌性城市建構上的持續努力。

消防局長李明峯也提醒，汛期即將來臨，市民應及早檢查自家排水設施、加固陽台與屋頂物品，並準備緊急避難包，內含飲用水、乾糧、藥品、重要文件影本、手電筒與口哨等，以備不時之需，確保家庭成員安全。

市府未來將持續整合消防、區公所與水利等單位資源，擴大辦理各類型災防演練，讓台南在防災、應變與救援上持續進化，打造更有韌性的安全城市。