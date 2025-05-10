雲林夏日最甜節慶　二崙西瓜節用甜蜜串聯在地魅力

▲「二崙西瓜節」於今日在自強果菜市場熱鬧登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

一年一度享譽全台的「二崙西瓜節」今（10）日自強果菜市場熱鬧登場，活動由二崙鄉公所規劃辦理，吸引許多鄉親與遊客共襄盛舉。副縣長謝淑亞代表縣長張麗善出席活動，盛讚二崙西瓜品質優異，是夏季消暑首選，也感謝所有農友的辛勤付出與地方團隊的努力推廣。

副縣長謝淑亞指出，雲林西瓜主要產季為每年4至5月，其中二崙鄉為指標產地，種植面積達155公頃。受惠於濁水溪河床旁得天獨厚的地理與水源條件，加上農民世代傳承的栽培經驗，二崙出產的西瓜果肉鮮甜多汁、口感清脆爽口，在市場上備受青睞。

活動中也舉行西瓜評鑑頒獎。縣府農業處表示，為協助農民提升栽培技術並擴大行銷，特辦此評鑑活動，邀請來自農業試驗改良場及專業育苗業者擔任評審，從果型、甜度、肉質等多方面嚴格評選，並依西瓜重量級果色分為大型紅肉西瓜(華寶)、中 型紅肉西瓜(鳳光)、小型紅肉西瓜(彥倫)及黃肉西瓜(妙蘭)等三個組別進行專業評審，最終選出9名優秀瓜農及一位「西瓜王」得主，展現二崙農友的用心與實力。

▲▼依西瓜重量級果色分為大型紅肉西瓜(華寶)、中 型紅肉西瓜(鳳光)、小型紅肉西瓜(彥倫)及黃肉西瓜(妙蘭)等三個組別進行專業評審。（圖／記者游瓊華翻攝）