麻豆文藝復興！　《金剛經》第四講「善護念」王美霞授安穩之道

▲王美霞老師10日於麻豆曾文市政願景園區開講《在生活中閱讀金剛經》第四講，主題「善護念」引領學員修心見性。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局持續推動「職場大小事分享創造共好」系列講座，10日特別邀請南方講堂創辦人王美霞老師，於麻豆曾文市政願景園區，開講《在生活中閱讀金剛經》第四堂課，主題為「善護念」，帶領市民從經文中尋找內在穩定的智慧，現場學員反應熱烈，直呼「佛法落地，心也安定了！」。

王美霞老師指出，《金剛經》雖為佛教經典，然其核心智慧其實緊扣人心與生活節奏，本次課程聚焦「善護念」的修行實踐，引導學員在生活中學會安住當下、觀照自我，不被情緒與環境左右。透過經文解讀、五感引導與心靈故事，讓抽象佛理變得可感、可學、可行。她也延續前講提及的「生命三部曲」概念，說明從承擔、突破到純粹，是人人心靈成長的重要歷程。

勞工局長王鑫基表示，該系列講座不僅拓展市民文化視野，更成功將人文精神導入職場與生活，是市府在溪北地區打造學習型社區與文化韌性的重要實踐。下一場講座將於6月14日舉行，地點同樣在曾文市政願景園區「勞工學苑曾文教室」，屆時將由王美霞老師繼續主講第五講，歡迎市民朋友揪團上勞工局官網報名參與，共創生活與心靈的雙重充電時光。